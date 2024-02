Giornalisti quasi disoccupati, sabato 2 domenica 3 al Teatro Ridotto per Che Comico

Un nuovo appuntamento targato Che Comico, la stagione 2023 – 2024 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora.

Sabato 2 e domenica 3 marzo al Teatro Ridotto arrivano Ettore Massa e Massimo Carrino in “Giornalisti quasi disoccupati”. Prendendo spunto da news e fatti reali, il duo propone la propria versione satirica e comica del mondo che ci circonda.

Sull’onda del successo “Fakepage.it”, la sit-com che racconta le vicende di una redazione giornalistica online sull’orlo del fallimento, il duo, dall’esperienza ventennale nel campo artistico, si cimenta sugli stessi temi anche a teatro.

ETTORE MASSA Attore, autore e regista lavora nell’ambito dello spettacolo da 30 anni. Le sue esperienze spaziano dal cinema (Fortapàsc, Benvenuti al Sud) alla televisione in programmi come (Colorado Cafè, Tintoria). In teatro ha recitato con Enrico Brignano e interpretato testi come l’Ubu Re di Alfred Jarry e molti classici del teatro partenopeo. L’ultimo suo impegno è il musical “La fabbrica dei sogni” con Sal Da Vinci e Fatima Trotta.

MASSIMO CARRINO Autore e attore conta nel suo background un’esperienza ventennale. Ha lavorato in diversi programmi per la tv regionale e nazionale. Ha partecipato a programmi come (Matinée su Rai 2, Festa Italiana su Rai 1, Fuori di zucca su Odeon tv, Lab Zelig off). In teatro ha recitato con molti attori del calibro di Marco Simeoli, Lucio Pierri, Davide Marotta, Rosaria De Cicco, Ernesto Lama.

INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com