Torna a Salerno la scuola di formazione politica “Sen. Enzo Fasano”. Sabato si parlerà di liberalismo

Un nuovo appuntamento della scuola di formazione intitolata al compianto Sen. Enzo Fasano, questa volta seguendo uno dei temi cardine di Forza Italia: il liberalismo.

Forza Italia Giovani aderisce con slancio all’iniziativa promossa dal partito a livello cittadino e provinciale onorandosi di seguire la lezione del prof. Mazzetti e del dott. Ing. Lombardi, coordinatore regionale dell’Istituto Liberale, insieme con gli europarlamentari On. Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia Campania, On. Lucia Vuolo ed On. Isabella Adinolfi.

Il dibattito sarà moderato da Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno.

Appuntamento previsto per sabato 2 Marzo 2024 alle ore 11,00 presso la sede Federcepi di via Galloppo, 15, quartiere di Torrione, a Salerno