Traffico di rifiuti in Tunisia, Carabinieri del Noe arrestano 11 persone tra cui un funzionario della Regione

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Napoli, Salerno, Potenza, Catanzaro, il personale della Direzione investigativa antimafia e del Gruppo Carabinieri per la Tutela ambientale e la Sicurezza energetica di Napoli, stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari personali e reali, nell’ambito di una indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Potenza, su un traffico internazionale di rifiuti speciali tra l’Italia e la Tunisia. L’operazione vede attualmente impegnati circa 80 unità tra carabinieri del reparto speciale dell’Arma e personale della Direzione investigativa antimafia. Ulteriori dettagli dell’operazione verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà, oggi alle ore 11, alla procura della Repubblica di Potenza nell’aula Alessandrini.

Si sarebbe dovuto trattare di scarti di lavorazione della raccolta differenziata, ma tra gli oltre 20 container di rifiuti giunti nel porto di Salerno dalla Tunisia e lì trovati dagli uomini della Dia di Basilicata c’erano residui della lavorazione di prodotti sanitari e ospedalieri derivante dalle illecite attività di miscelazione e compattazione delle balle di rifiuti

Il ricco fascicolo fotografico dei rifiuti è il cuore dell’inchiesta che questa mattina ha fatto scattare l’esecuzione di undici misure cautelari, 5 arresti in carcere, quattro ai domiciliari e due misure interdittive, oltre al sequestro di somme per un milione di euro e di impianti di tre aziende che operano nei rifiuti. Tra i destinatari delle misure cautelari diversi imprenditori del settore e un funzionario della Regione Campania.

Al centro del presunto traffico ci sarebbe un’azienda del Vallo di Diano, che quelle circa 282mila tonnellate di rifiuti le avrebbe spedite nel paese nordafricano codificandole, appunto, come scarti della raccolta differenziata della plastica, per vedersi poi i container bloccati al molo di Sousse e rimandati a Salerno proprio in virtù dell’irregolarità.

Anche perché una parte di quel carico fu incendiato non appena giunto in Africa e causò uno scandalo in Tunisia che costò l’arresto all’allora ministro dell’Ambiente tunisino, condannato per questa vicenda.

Irregolarità contestate dall’azienda italiana che aveva denunciato come i sigilli dei container mandati in Tunisia fossero stati manomessi prima della restituzione e come addirittura fosse rientrato un container in più rispetto a quelli spediti, sostenendo di non poter rispondere di quanto era all’interno al momento della restituzione. Questa mattina la svolta con gli arresti.

“Il tempo è galantuomo e smaschera l’ennesima bugia di Vincenzo De Luca. All’epoca del ritorno nella nostra regione dei rifiuti trasportati in Tunisia, il governatore si precipitò a dichiarare che la Campania con quella vicenda non c’entrava nulla, e che addirittura Palazzo Santa Lucia aveva dato una mano all’Italia! Oggi, invece, nell’ambito di quella stessa inchiesta sui rifiuti trasferiti illegalmente dall’Italia in Tunisia, si scopre che l’Amministrazione era parte attiva del meccanismo tanto che risultano coinvolti dirigenti e funzionari”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.