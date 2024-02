Si rafforza la partnership tra Bitdrome e Circolo Nautico Salerno

Da questa stagione l’azienda salernitana Bitdrome è main sponsor del Circolo Nautico Salerno. L’azienda ha scelto di credere fortemente e di supportare quindi il progetto sportivo e sociale della società gialloblu. Il binomio Bitdrome-CNS si rafforza con la divulgazione dei rispettivi propositi futuri, coinvolgendo atleti e tifosi.

L’evento “Ubriacati di sport”, tenutosi ieri sera presso il locale “Sottovento”, sito in Piazza della Libertà a Salerno, è stato l’occasione per rafforzare la partnership tra Bitdrome e CNS. Il locale ha accolto sia i responsabili di Bitdrome che lo staff, i dirigenti e gli atleti della prima squadra e delle formazioni Juniores e Allievi. La serata non è stata solo l’occasione di intrattenersi insieme, con musica e food, ma anche di conoscere più a fondo le intenzioni future di Bitdrome e del Circolo Nautico Salerno.

La società salernitana non bada solo ai risultati sportivi, finora positivi, della prima squadra, ma vuole curare anche il settore giovanile, per avvicinare sempre più i ragazzi alla pallanuoto, con la possibilità di arrivare fino alla prima squadra. Il presidente Paolo Giarletta ha svelato l’intenzione di far nascere una academy gialloblu, con sviluppi importanti che ci saranno la prossima estate. L’iniziativa coinvolgerà diversi comuni del Cilento, ove sono presenti numerose piscine attrezzate; a seguire la crescita dei ragazzi ci sarà un team composto da allenatori e atleti delle varie formazioni gialloblu, si svolgerà anche un torneo di beach waterpolo. La partnership con Bitdrome poi prevedrà l’istituzione del premio di miglior giocatore della stagione. Il riconoscimento sarà consegnato a fine stagione ad un atleta per ogni squadra (prima squadra, Juniores e Allievi), che si sarà distinto per rendimento, impegno e dedizione. A scegliere il miglior giocatore sarà una giuria di esperti. Nel corso della serata è stato presentato anche il merchandising ufficiale BITDROME/CNS, nato proprio dalla collaborazione tra il main sponsor e la società gialloblu. Cappellini e magliette saranno in vendita dalle prossime settimane. Durante l’evento ha parlato il presidente del Circolo Nautico Salerno, Paolo Giarletta: “La partnership con Bitdrome è iniziata bene. C’è un progetto sportivo e sociale. Insieme al nostro main sponsor vogliamo portare avanti una serie di attività per rafforzare questa sinergia. Abbiamo la seria intenzione di lanciare un’academy nel territorio del Cilento per la prossima estate. Anche il merchandising è molto importante e abbiamo creato una linea, con cappellini, magliette e altri capi, sempre insieme a Bitdrome”.

“Il Circolo Nautico è una realtà forte, il progetto è interessante e sta portando risultati sportivi importanti – ha dichiarato Luca Ciuccio, socio fondatore di Bitdrome -. Vogliamo concentrarci su una serie di attività non solo sportive, ma anche volte alla crescita sociale dei ragazzi. Abbiamo istituito il Bitdrome Player of the year, premio che sarà dato ad un atleta per le tre singole formazioni che si distinguerà sia in campo che fuori. Come azienza vogliamo avvicnare i ragazzi al nostro mondo per far conoscere loro le varie sfaccettature”.