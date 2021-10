Genea Lanzara Handball, ancora una trasferta in Sicilia.

Ancora un lungo viaggio in Sicilia attende la Genea Lanzara. Dopo aver archiviato positivamente, lo scorso sabato, la gara in quel di Trapani superando i padroni di casa del Giovinetto, coach Manojlovic ed i suoi ragazzi affronteranno, ad Enna, la Pallamano Orlando Haenna.

La formazione sicula allenata da coach Salvo Cardaci è partita bene conquistando due successi in altrettante gare, pur confrontandosi con compagini che ad oggi, quantomeno secondo gli addetti ai lavori, dovrebbero lottare per la permanenza nel raggruppamento. Un calendario diverso e molto più ostico è, invece, capitato alla Genea che, dopo aver ospitato la corazzata Ragusa, ha sulla sua strada tre trasferte ostiche ovvero Trapani (già in archivio), Enna e poi Fondi, nel mezzo il primo concentramento U20 in Puglia: insomma, avvio in salita per una squadra ancora non al completo, più giovane della passata stagione ed in gran parte nuova.

I primi due punti conquistati hanno dato morale a capitan Giordano e compagni, i quali cercheranno, tuttavia non senza difficoltà organizzative legate alla situazione meteorologica che sta attraversando la regione Sicilia, di giungere sul 40×20 di Enna per conquistare l’intera posta in palio.

“Siamo felici del primo successo conquistato in campionato – dichiara Mattia Senatore, ala della Genea Lanzara – ci siamo riscattati dalla sconfitta di misura all’esordio contro Ragusa, consapevoli di dover lavorare tanto viste la nostra bassissima età media e le novità nel roster, che deve bene amalgamarsi. Non siamo ancora al completo, credo che con tutti gli effettivi al meglio delle proprie condizioni il gruppo possa dire concretamente la sua anche in questa stagione. Chiaramente tutto passo dopo passo – prosegue – l’annata sportiva è lunga, le partite sono tante e ritengo anche prematuro parlare di classifica già da ora. Andremo nuovamente in Sicilia, insomma, per mostrare la nostra pallamano, la nostra determinazione e voglia di fare bene, con l’obiettivo di vincere”.

La gara diretta dai signori Bocchieri e Scavone avrà inizio Sabato 30 Ottobre alle ore 18:30 sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “ Orlando Pallamano Haenna”.