Genea Lanzara, centrati i playoff promozione.

Un risultato storico per la compagine della Genea Lanzara e per la pallamano maschile salernitana. Col nuovo progetto societario partito soltanto due stagioni fa, il sodalizio presieduto da Domenico Sica e con Nikola Manojlovic alla guida tecnica ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori, conquistando i PlayOff Promozione in Serie A1.

Un traguardo inaspettato, inimmaginabile e che, invece, il giovanissimo gruppo della Genea Lanzara ha agguantato in un cammino dove ha riscosso consensi e plausi su tutti i campi. E’ proprio dalle squadre affrontate sul campo che i rossoblu sono stati battezzati come ‘giovane matricola terribile’, basti considerare che l’età media della squadra è la più bassa di tutte le compagini di Serie A1 e A2, con solo due atleti più esperti come l’ex capitano della Nazionale Italiana, il portiere Pierluigi Di Marcello, ed il terzino Antonio De Luca, tra l’ altro appena un classe ’97.

Nel recupero della seconda giornata di ritorno, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, i salernitani hanno battuto i siciliani del Giovinetto col punteggio finale di 33-25. Una gara condotta sin dalle prime battute di gioco, tant’è che il tecnico dei siculi è costretto a chiamare un timeout dopo solo due minuti quando il parziale è di 3-0 in favore della Genea. Trascinati, in particolar modo, dalle segnature di Manojlovic e Senatore Mattia i padroni di casa nel primo tempo toccano anche il 19-10, andando poi negli spogliatoi sul 19-12. Nella ripresa la Genea continua a macinare reti toccando il massimo vantaggio sul 33-22, col mister Manojlovic che nel frattempo dà spazio all’ intera rosa a sua disposizione. Bene tra i pali il portiere Giordano, subentrato già al 20’ di gioco a Di Marcello.

La vittoria interna col Giovinetto rappresenta il tredicesimo sigillo stagionale per i salernitani che, sommato al pareggio guadagnato a Palermo, porta la Genea Lanzara a quota 27 punti in classifica, dunque matematicamente qualificata, con due turni ancora da disputare, ai Play Off Promozione in Serie A1 di Chieti. Dal 26 al 30 Maggio si affronteranno, con la formula della Final Six, le sei migliori compagini di Serie A2 Nazionale dello stivale.

“ Abbiamo scritto la storia di questa giovane società – dichiara Francesco Avallone, diciassettenne ala mancina della Genea Lanzara – all’ inizio non ci aspettavamo di compiere questo percorso e di andarci a giocare la promozione in massima serie. Siamo contentissimi di questo grande successo, che ci ripaga degli enormi sacrifici che compiamo quotidianamente.

La società ha scelto di cambiare tutto due anni fa. Siamo partiti dalla Serie B, abbiamo vinto il campionato e siamo approdati, da matricola, in A2. Ora agguantiamo immediatamente i Play Off Promozione A1 : insomma, un vero e proprio sogno!

Il mister Nikola Manojlovic è stato fondamentale per tutti noi, abbiamo lavorato tanto ed i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. A lui dobbiamo tutto, è grazie al nostro coach che abbiamo raggiunto questi traguardi: ci sta insegnando davvero tanto!

Andremo a Chieti con la mente libera e col cuore leggero, senza chiedere nulla. Come detto, non ci aspettavamo questo traguardo: è una grandissima soddisfazione già soltanto esserci. Siamo consapevoli che, oggettivamente, le altre cinque compagini sono molto più esperte e pronte di noi, con alcune di esse aventi la ferma intenzione di ottenere la promozione. Noi faremo, come sempre, del nostro meglio divertendoci ed accumulando sempre più esperienza utile per il futuro”.

GENEA LANZARA – IL GIOVINETTO 33 : 25

GENEA LANZARA: Avallone 3, Biraglia, Coppola, De Luca 3, Di Giuseppe, Di Marcello, Fiorillo 3, Giordano, Manojlovic 15, Milano A., Milano C. 1, Nocerino, Senatore A., Senatore M. 8, Vitiello. All: Manojlovic

IL GIOVINETTO: Abate, Adamo 11, Battello 3, Castelli 1, De Vita 3, Lo Cicero 1, Mannone 1, Marino 4, Pantaleo, Pizzo, Tumbarello 1, Vinci. All: Kljajic

ARBITRI: Fato – Guarini

Classifica: Noci 31, Genea Lanzara 27, Benevento 21, Mascalucia 18, CUS Palermo 16, Haenna 13, Il Giovinetto 12, Ragusa 11, Alcamo 7, Messina 4.