Fonderie Pisano, incontro con Associazione Salute e Vita sabato 30 sotto i portici di Palazzo di Città.

Sabato 30 aprile, alle ore 9.30, sotto i portici del Comune di Salerno in via Roma, l’Associazione Salute e Vita terrà una conferenza stampa per rendere pubblici i contenuti di una lettera inviata al Direttore Generale dell’ASL, nella quale rivolgiamo la richiesta urgente di un incontro, per chiarire la posizione dell’Ente ASL di Salerno sulla questione Fonderie Pisano. In particolare, sulla funzione di garanzia di tutela della salute pubblica che questa Istituzione dovrebbe tenere ma di cui, negli atti contestati, dimostriamo le inadempienze.

Renderemo pubblici, inoltre, i contenuti di una nuova lettera protocollata nelle ultime ore al sindaco di Salerno, relativamente al tavolo tecnico e alle contestazioni ad esso collegato, e ai consiglieri comunali di opposizione del centro destra, che a tutt’oggi non hanno ancora preso posizione sulla vicenda: la tutela della salute non ha colore politico ed i cittadini della Valle dell’Irno, in particolar modo, non possono più attendere.