“A tutto jazz”. Percorsi musicali al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni con Walter Ricci.

“A tutto jazz”. Continua la rassegna jazz al Liceo Musicale “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, volta ad avvicinare gli allievi a figure artistiche e professionali contemporanee di grande prestigio. Protagonista, il 30 aprile prossimo, Walter Ricci che terrà una lezione concerto, alle ore 9, nell’Auditorium del Liceo metelliano. La rassegna, che ha avuto inizio lo scorso 5 marzo con Gegè Telesforo, è parte di un più ampio programma che prevede 48 ore di attività didattica con i docenti interni, Raffaele Di Mauro, Stefano Giuliano, Ivan Iannone e Anna Squitieri, e con un docente esterno, Aldo De Vero, che guiderà gli studenti nella gestione del linguaggio musicale in inglese.

“A tutto jazz” è un progetto per percorsi jazz e nuovi linguaggi nei licei musicali finanziato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico in corso. “Siamo al lavoro per una stabilizzazione di questi corsi – dichiara la Dirigente scolastica Maria Alfano – perché il confronto con jazzisti come Walter Ricci e Gegè Telesforo rappresenta per i nostri studenti una occasione di alta formazione”.

Walter Ricci, classe 1989, cantante jazz e pianista napoletano, cresce in un ambiente musicale grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. Si forma così con l’ascolto di ogni genere ma, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e appassionarlo, dallo swing al bebop sino al contemporary jazz.

Vanta prestigiose collaborazioni con Michael Bublè, Mario Biondi, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, solo per citare nomi noti al grande pubblico.