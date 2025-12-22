“Festa degli auguri” al “Rotary Club Salerno Picentia” con il coro “Calicanto”

E’ iniziata con il concerto del “Coro Calicanto”, diretto dal Maestro Silvana Noschese, che ha eseguito brani pop, etnici, tra cui un canto polinesiano; brani di Lucio Battisti, Pino Daniele, John Lennon, e brani classici natalizi, la tradizionale “Festa degli Auguri” del “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dal dottor Lucio Bojano che ha ringraziato tutti i soci del Club per averlo supportato nella realizzazione dei tanti progetti portati a termine nella prima parte dell’anno sociale:” Abbiamo donato un tavolo da Ping Pong, ai detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale Salerno APS, presieduta dall’avvocato Marco De Luca. Abbiamo realizzato il progetto di cura dentale gratuita per i minori, grazie al dottor Walter Iannizzaro, nostro socio e Past President. Con il dottor Gaetano Cuoco, Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, abbiamo donato un defibrillatore semiautomatico a Don Ciro Torre parroco della Chiesa del “Gesù Redentore”, nel Quartiere Europa, alla quale afferiscono più di quindicimila fedeli del quartiere, molti dei quali vivono nella marginalità e hanno bisogno di aiuto oltre che della cura pastorale del parroco che insieme ai volontari del quartiere, cura anche la mensa di solidarietà di “Casa Nazareth”. Ai fedeli del quartiere che vivono nel disagio abbiamo donato anche abiti usati. Anche il Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi ha partecipato con entusiasmo a questo progetto denominato “Vestiamo il Prossimo” donando alcuni suoi maglioni usati, comprendendo l’importanza dell’iniziativa di solidarietà”. Il dottor Lucio Bojano, ha voluto fortemente organizzare lo spettacolo di solidarietà “Muyer” – Storie di Donne”, tenutosi presso il teatro “San Paolo” di Pontecagnano, al quale hanno partecipato oltre duecento persone:” Nell’ambito delle manifestazioni del 25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne” ho pensato di organizzare questo spettacolo di flamenco insieme a tutti i Club della famiglia rotariana. Per raccogliere fondi a favore del Centro Antiviolenza Anna Borsa di Pontecagnano, diretto dalla dottoressa Erminia Maiorino, intitolato alla trentenne uccisa dal suo ex fidanzato nel marzo del 2022. Grazie ai soldi raccolti, tremila euro, 12 donne ospiti del “Centro Antiviolenza Anna Borsa”, in fuoriuscita dalla violenza, potranno fruire di un percorso di orientamento al lavoro e di reinserimento lavorativo”. Tanti gli ospiti che sono stati protagonisti delle conviviali organizzate all’Hotel Mediterranea:” Abbiamo avuto come ospite il pasticciere Remo Mazza che ci ha raccontato 58 anni di storia della “Pasticceria Romolo” che ha sempre legato tradizione e innovazione. Abbiamo ascoltato l’esibizione degli eccellenti allievi del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno: il sassofonista Francesco Alfano, e il fisarmonicista Francesco Venneri, componenti del duo musicale “FiSax”. Hanno partecipato alla serata il Presidente ed il Direttore del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno: l’avvocato Luciano Provenza, e il Maestro, Professor Fulvio Artiano che hanno ricordato che il Conservatorio di Salerno è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. È stato nostro ospite mio fratello, il giornalista Gabriele Bojano, che ha raccontato il fascino del mestiere del giornalista. Abbiamo avuto come ospiti il Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, e il Presidente di Confindustria Salerno, Antonello Sada che ci hanno spiegato quali saranno le prospettive per l’economia salernitana” Tanti sono i progetti ancora da realizzare:” Quello con l’Ente Filantropico “Trame Africane” presieduto dal dottor Pasquale Coppola che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti di alcuni paesi dell’Africa dove esiste una grande miseria e una grave emergenza sanitaria. Finanzieremo delle borse di studio che serviranno per formare il personale infermieristico dell’ospedale St. Theresa Mission Hospital di Kiirua, in Kenya donato grazie all’impegno dei tanti amici dell’associazione presieduta da Pasquale Coppola. Il 3 gennaio effettueremo anche una raccolta di giocattoli usati che doneremo ai bambini della parrocchia del Gesù Redentore affidata a Don Ciro Torre”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla dottoressa Francesca Oro Bojano, è stato presentato dal socio e Past President del Club, Antonello Sada, un nuovo socio: il notaio trentottenne Antonino Gibboni che è stato spillato dal Past Governor Marcello Fasano. Sono stati donati agli ospiti dei vasetti contenenti i prodotti della Cooperativa Sociale “Stalker” di Eboli, fondata nel 2006 dal dottore Francesco Cantore e dal dottor Nicola Memoli. “E’ una cooperativa di tipo B (produzione/lavoro) attiva in settori come la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, l’agricoltura sostenibile, il giardinaggio e una serie di servizi dedicati alle persone. La Cooperativa è impegnata nell’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, nell’ambito della salute mentale. Il nome della Cooperativa è ispirato al film di Andrej Tarkovskij, e richiama la figura di una guida che accompagna le persone in difficoltà in un percorso di crescita personale e professionale” ha spiegato il dottor Vincenzo Benincasa, Assistente Sociale della Cooperativa. L’Assistente del Governatore Marialuisa De Leo ha portato i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101” l’architetto Angelo di Rienzo e annunciato la nascita di una nuova realtà del Distretto:” La “Polio Plus Society”, un’iniziativa promossa dal Rotary per combattere la polio a cui tutti possono aderire per dare un maggiore slancio alla campagna END POLIO NOW”.

Aniello Palumbo

