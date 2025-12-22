“Festa degli Auguri” al “Club Inner Wheel Salerno Carf” con il cantante Michele Pecora.

“Io onoro il Natale nel mio cuore, e cercherò di serbarlo con me tutto l’anno”. Citando questa frase di Charles Dickens, tratta dal racconto “Canto di Natale” (A Christmas Carol), la dottoressa Marcella Anzolin, Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” ha brindato al Natale, sollevando il calice insieme a tutte le socie e agli ospiti che hanno partecipato alla tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. “Vi auguro un Natale pieno di serenità, di colori, di affetti veri. Un Natale che illumini le vostre case, ma soprattutto i vostri cuori”. È l’augurio della Presidente Marcella Petraglia Anzolin che ha ricordato i tanti progetti realizzati nella prima parte dell’anno sociale:” A partire dalla tradizionale serata “Ballando sotto le Stelle”, attraverso la quale abbiamo raccolto fondi per la “Caritas Diocesana” e “Casa Nazareth”, passando per la “Festa del Mare” dove abbiamo pregato per i marittimi e ballato con la gente del porto, preoccupandoci di offrire loro un ricco buffet. Abbiamo anche organizzato un Burraco per restaurare un affresco della chiesa di Santa Trofimena adibita a centro polifunzionale. Abbiamo partecipato alla campagna “Orange the Word”, una campagna internazionale iniziata il 25 novembre e conclusasi il 10 dicembre che ha coinvolto tutti i Club Inner Wheel del mondo nata con l’obiettivo di proporre varie iniziative ed eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. La sera dello spettacolo di flamenco “Muyer” – Storie di Donne”, organizzato dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, per raccogliere fondi per il “Centro Antiviolenza Anna Borsa”, abbiamo donato un fiore arancione a tutti presenti al “Teatro San Paolo di Pontecagnano” lanciando il messaggio che le donne non si toccano neanche con un fiore. Abbiamo aderito anche ai progetti “Coloriamo l’Istruzione” e “Il Panettone Sospeso” proposti dal dottor Gaetano Cuoco, presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, ai quali hanno immediatamente aderito gli altri Club rotariani salernitani:” Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” (Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia). Stiamo realizzando anche progetti di inclusione come quello ideato dalla nostra socia Marianna Bortone Blasi “Mare Nostrum” al quale hanno aderito tutti i Club Rotary, Inner Wheel, Rotaract e Interact di Salerno, dedicato ai giovani migranti non accompagnati”. Nel corso della serata la Presidente Anzolin, insieme a tutti i Presidenti rotariani e alla tesoriera del “Club Inner Wheel Salerno Est” Maria Rosaria Ferraioli, in rappresentanza della Presidente Mirella Amato, ha consegnato gli assegni con le somme raccolte nella serata “Ballando sotto le Stelle” a Don Antonio Romano e ai rappresentanti di Casa Nazareth, in rappresentanza di Don Ciro Torre: Giuseppe Berardi, Carmine Pascarella e Carlo Iacuzio. Don Antonio Romano ha spiegato che sono sempre di più i poveri:” Non solo i nostri fratelli che provengono da altri paesi, ma soprattutto italiani. Sono tante le famiglie in difficoltà che bussano alle nostre porte per chiedere aiuto”. La Segretaria del Club Cristina de Felice Baldoli ha dato il benvenuto ai tanti ospiti presenti che sono stati coinvolti a cantare in un’atmosfera festosa creata dalla cantante Melissa Di Matteo che, accompagnata al piano dal Maestro Tiziana Galdieri e al violino e al mandolino dal Maestro Tommaso Immediata, ha raccontato, con grande coinvolgimento emotivo, storie di Natale e interpretato i brani della tradizione musicale natalizia. A sorpresa si è esibito il famoso cantante Michele Pecora che ha creato un momento speciale interpretando le sue canzoni di successo: “Era Lei”, “Te ne vai”, “I poeti”, cantata insieme alla presidente Marcella Anzolin e alla socia innerina Carmela Calabrese, e anche alcuni brani di Gianni Morandi, Gianni Togni, Adriano Pappalardo, Umberto Tozzi e Lucio Battisti.

