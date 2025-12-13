“Festa degli Auguri” al “Club Inner Wheel Salerno Est” con le danze medievali dell’associazione “Il Contrapasso”.

Nel Medioevo ed anche nel Rinascimento, durante i convivi, la danza era un intrattenimento fondamentale. Per richiamare questa antica tradizione la professoressa Mirella Amato, Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est” ha invitato i danzatori dell’associazione “Il Contrapasso” di Lella Lembo, di cui anche lei fa parte, a riproporre le danze di quel periodo in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. I danzatori che indossavano abiti medievali erano: Francesca Grimaldi, Daniela Ventre, Alfonso Cavallaro e Rita Ventre, laureata in “Storia dell’Arte”, che ha spiegato l’origine delle danze eseguite:” Derivano da una ricostruzione filologica che mette insieme i passi descritti dai maestri di danza e le partiture musicali originali. Erano danze di società attraverso le quali si mostravano le proprie capacità, senza parlare, ma solo con gesti gentili, garbati e di rispetto. Erano anche momenti di conoscenza e di corteggiamento”. La professoressa Amato ha raccontato quelli che sono stati i progetti più importanti realizzati nella prima parte dell’ano sociale:” In interclub con il “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin, e con i cinque Club rotariani salernitani:” Rotary Club Salerno”(Presidente Francesco Caggiano); “Rotary Club Salerno Est” (Presidente Ermanno Lambiase); “Rotary Club Salerno Duomo”, (Presidente Gaetano Cuoco); “Rotary Club Salerno Picentia” (Presidente Lucio Bojano; “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” (Presidente Vittorio Villari), abbiamo partecipato alla tradizionale serata di solidarietà, “Ballando insieme sotto le stelle”, organizzata ogni anno al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno con l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore di associazioni di solidarietà della nostra città. Abbiamo anche collaborato all’organizzazione dello spettacolo di solidarietà “Muyer” – Storie di Donne”, organizzato dal “Rotary Club Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, tenutosi presso il teatro “San Paolo” di Pontecagnano, al quale hanno partecipato oltre duecento persone, nell’ambito delle manifestazioni del 25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne”. In quella occasione abbiamo anche aderito alla campagna internazionale “Orange the World” che coinvolge tutti i Club Inner Wheel del mondo ed ha l’obiettivo di proporre varie iniziative ed eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Il colore arancione, che è il colore della speranza e di un futuro più luminoso, senza violenza. Con l’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano, che dirigo, abbiamo istituito un premio dedicato alla gentilezza denominato “Cuor Gentile”, assegnato ai ragazzi che si sono distinti per aver aiutato i loro nuovi compagni di scuola a superare le difficoltà di inserimento nel nuovo percorso scolastico. È prevista una seconda fase del premio nel mese di giugno. Anche quest’anno, attraverso l’organizzazione di varie iniziative e di un burraco, raccoglieremo fondi da destinate al restauro dell’antico affresco della “Maddalena” presente nella navata centrale della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno. Aderiremo anche quest’anno al progetto “Mani Tese verso il futuro”, organizzato dalla socia innerina Marianna Blasi Bortone, dedicato ai minori stranieri non accompagnati arrivati a Salerno con gli sbarchi che ci sono stati nella nostra città. Insieme al “Liceo Artistico Sabatini – Menna” e con il “Museo Città Creativa” della Ceramica di Ogliara, svilupperemo la parte del progetto dedicata ai laboratori di ceramica. Continueremo il progetto “Adotta una Scuola”, nato nel 2008, che prevede l’effettuazione di screening pediatrici oculistici (dell’ambliopia), con la dottoressa Ornella Orlando, presso la scuola primaria che dirigo. Amplieremo questo progetto trattando il tema del benessere nella sua totalità. Un altro importante progetto è quello programmato dalla dottoressa Maria Grazia Corbo, Past President del Club, Neonatologa, Direttrice del Reparto di Neonatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, che con la dottoressa Annarita Frascogna, sensibilizzerà, attraverso dei seminari, le alunne delle scuole superiori di Salerno sui benefici nutritivi, e non solo, che porta alla madre e al bambino l’allattamento al seno”.

Aniello Palumbo

