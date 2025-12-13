Aeroporto di Salerno, traffico in picchiata, le compagnie se ne vanno

Rapido e preoccupante ridimensionamento dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi a meno di due anni dalla riapertura ai voli commerciali.

Questa è l’analisi fatta da Theflightclub sul calo di traffico all’aeroporto di Pontecagnano-Bellizzi dopo un 2024 più che ottimistico.

Lo scalo era stato riaperto nella primavera 2024 dopo anni di inattività e importanti lavori su pista, rullaggi e piazzali.

La vicinanza con la Costiera Amalfitana e la saturazione di Napoli Capodichino avevano attirato molte compagnie: easyJet, Volotea, Ryanair, Wizz Air, Vueling e perfino British Airways.

L’avvio era stato accolto come un successo strategico, con il ministro Salvini presente all’inaugurazione.

Negli ultimi mesi si è verificata una ritirata progressiva dei vettori:

Jet2 : prima a tirarsi indietro, cancellando i voli annunciati per Manchester e Birmingham.

: prima a tirarsi indietro, cancellando i voli annunciati per Manchester e Birmingham. British Airways : aveva programmato il ritorno su Gatwick per marzo 2026, ma ha poi rimosso i voli dal sistema di prenotazione.

: aveva programmato il ritorno su Gatwick per marzo 2026, ma ha poi rimosso i voli dal sistema di prenotazione. easyJet : ha chiuso Salerno–Ginevra, Salerno–Berlino e dal 1° aprile eliminerà anche Salerno–Milano Malpensa.

: ha chiuso Salerno–Ginevra, Salerno–Berlino e dal 1° aprile eliminerà anche Salerno–Milano Malpensa. Wizz Air : da 7 destinazioni è scesa a 0, concentrandosi su Capodichino.

: da 7 destinazioni è scesa a 0, concentrandosi su Capodichino. Ryanair: manterrà Salerno–Torino solo fino alla fine della winter 2025–2026.

Cosa resta per la Summer 2026?

Solo due compagnie rimarranno operative:

Compagnia Rotte Frequenze Volotea Nantes, Lione 2 voli/settimana ciascuna Ryanair Bergamo, Vienna, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi 2–3 voli/settimana

Un ridimensionamento drastico rispetto alle ambizioni iniziali.

Il calo del traffico è già evidente:

Ottobre : 26.547 passeggeri (–9% rispetto al 2024)

: 26.547 passeggeri (–9% rispetto al 2024) Novembre: 15.479 passeggeri contro 35.703 dell’anno precedente (–50%)

Un crollo che ha allarmato operatori turistici e amministrazioni locali.

Quali possono essere le possiibili cause?

Domanda insufficiente rispetto alle aspettative iniziali.

rispetto alle aspettative iniziali. Concorrenza interna con Napoli Capodichino, che resta il vero hub campano.

con Napoli Capodichino, che resta il vero hub campano. Costi operativi e rischi commerciali per le compagnie, che preferiscono consolidare rotte più redditizie.

per le compagnie, che preferiscono consolidare rotte più redditizie. Mancanza di un bacino d’utenza stabile fuori dalla stagione estiva.

Un ulteriore motivo che ha spinto le compagnie a ridurre il traffico da e per Salerno può essere il rinvio dei lavori a Capodichino.

L’aeroporto di Capodichino

sarà chiuso temporaneamente a novembre 2026 per lavori di rifacimento della pista, come comunicato dall’Enac e dalla società di gestione GESAC.

La chiusura originariamente prevista per gennaio-marzo 2026 è stata posticipata per ridurre i disagi.

Per quel periodo è possibile che gran parte del traffico venga dirottata su Salerno, ma basterà?

Ad interessarsi della questione è direttamente il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Iannone che spiega: “Non vorrei che, passata la fiammata elettorale, ci sia già un disimpegno. Le preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dal territorio vanno prese con la massima serietà. E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c’è da fare passerelle, che però puntualmente scompaiono quando c’è da assumersi responsabilità. Già la settimana prossima sentirò Gesac ed Enac perchè non possiamo consentirci alcun dietrofront o battuta d’arresto”.

