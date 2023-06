Fertilità, il libro del ginecologo Luigi Fasolino, presentazione mercoledì 7.

FERTILITÀ Tutto quello che devi sapere (e fare) per diventare mamma è il nuovo libro del Dr. LUIGI FASOLINO, uscito a circa un anno dal successo di 9 mesi + 1 (Sperling & Kupfer, 2021), primo libro del Dottore nonché primo manuale italiano sulla gravidanza scritto da un ginecologo, dedicato a ogni fase e ogni aspetto dell’attesa.

Lo presenta per la prima volta MERCOLEDÌ 7 GIUGNO a LAFELTRINELLI di SALERNO (Corso Vittorio Emanuele, 230 – ore 18.30); dialoga con lui, tra domande e la lettura di qualche passo del libro, JOLANDA RESTANO, Co-fondatrice di FattoreMamma.

Ginecologo laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, in chirurgia ginecologica mini invasiva laparoscopica e robotica e in chirurgia della fertilità, con un’ampia formazione ottenuta tra Europa e Stati Uniti, membro del board di importanti associazioni internazionali legate a laparoscopia ed endoscopia; ma anche docente, in Italia e all’estero, e CEO e founder di due realtà importanti come ISE – Italian School of Endoscopy e M.I.O. Materno Infantile Online, la prima piattaforma italiana dedicata alla salute della donna e del bambino, che vanta oltre 50 professionisti al suo interno.

“Questo libro nasce da una precisa esigenza: ossia quella di informare correttamente sia le donne alla ricerca di una gravidanza sia quelle candidate ad affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita”.

Si apre così FERTILITÀ, alla cui scrittura il Dr. Fasolino è arrivato per trattare di una tematica delicata e complessa come quella di una gravidanza che può tardare ad arrivare.

“Passa un mese, poi due, poi sei. Ogni volta compro ed eseguo un test di gravidanza, convinta che risulterà positivo. E invece, nulla”.

Voce autorevole per l’attività scientifica sul web, in ambito ostetrico e ginecologico, e nome noto online e sui social dove, con i suoi video divulgativi chiari e comprensibili è riuscito a creare una community attiva e molto attenta a tematiche come l’endometriosi, il Dr. Luigi Fasolino si è spesso trovato ad affrontare la questione.

Questo libro nasce da una precisa esigenza: ossia quella di informare correttamente sia le donne alla ricerca di una gravidanza sia quelle candidate ad affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita. Ogni capitolo parte dall'esperienza di donne e coppie seguite dal Dottore: da Valentina, nel capitolo 1, che "vorrebbe diventare mamma" a Giordana, in menopausa, a cui è stata prescritta una PMA eterologa, passando per Carolina, alla ricerca di una gravidanza, e la coppia formata da Elisa e Giovanni e lo spermiogramma alterato.

Tutte le storie costituiscono uno spunto per un’analisi puntuale di tutte le strategie da mettere in atto per coronare il sogno di avere un bambino, sia che la coppia sia in ricerca da pochi mesi, sia nei casi in cui si renda necessario ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita.

“Come si può intuire […] dalla storia del capitolo sette, la cui protagonista è mia moglie Paola, semplicemente, ci siamo passati anche noi. Questo testimonia che, anche se si è un ginecologo e si hanno tutti gli strumenti per poter valutare, agire, monitorare, la natura è molto più grande di noi, alle volte decide lei e non possiamo farci niente”.

Uno strumento utile e unico sul mercato, per tutte le donne, e gli uomini, che hanno difficoltà a ottenere una gravidanza e vogliono affidarsi a una guida autorevole per affrontare un percorso a volte complesso e molto delicato, dal punto di vista fisico ma soprattutto emotivo.

LUIGI FASOLINO è laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Ginecologia e Ostetricia, in Chirurgia e Ginecologia mini- invasiva laparoscopica e robotica, in Chirurgia della fertilità. Durante la formazione – svoltasi tra l’Europa e gli USA – si è concentrato, tra l’altro, sull’acquisizione di abilità assistenziali nei confronti delle donne in gravidanza o in procinto di ottenerla. È membro del board della World SLS (Society of Laparoendoscopic Surgeons), membro onorario della SRCMIG (Romanian Society of Minimally Invasive Gynecological Surgery), membro onorario della BAMIGS (Bulgarian Association of Minimally Invasive Gynecological Surgery), unico docente italiano della tecnica laparoscopica Vertical Zone ideata dal dr. Charles Koh al Columbia St. Mary’s Hospital di Milwaukee, Wisconsin. Quale membro delle faculty di numerose società scientifiche internazionali ginecologiche, partecipa in qualità di docente a diverse conferenze in tutto il mondo, ed è fondatore di ISE – Italian School of Endoscopy. Svolge da tempo attività di divulgazione medica online, con brillanti risultati. È ormai un punto di riferimento dell’attività scientifica sul web, in ambito ostetrico e ginecologico, è il ginecologo maggiormente conosciuto nel panorama dell’informazione online su territorio nazionale ed è CEO e fondatore di MIO – Materno Infantile Online, la prima piattaforma italiana interamente dedicata alla salute della donna e del bambino. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato 9 mesi + 1. Tutte le risposte che cerchi sulla tua gravidanza (2021).

Editore: Sperling & Kupfer

Anno edizione: 2023

In libreria dal: 16 maggio 2023

Pagine: 208 pp.

Prezzo: 18,90 €