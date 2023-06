Notte di Luna Piena a Praiano sabato 3.

Sabato 3 giugno a Praiano, presso la piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro si terrà il primo dei due appuntamenti nelle notti di luna piena

CARLO GRAVINA Funk – Groove Quartet

Carlo Gravina – sax alto

Cristian Rago – cajon and percusssion

Luca Masi – electric bass

Marco De Gennaro – piano



🎷 Il Funk-Groove quartet di Carlo Gravina nasce proprio con l’idea ispirata ai grandi progetti di M. Davis, K. Garrett, R. Hargroove, C. Chorea ecc.

Il progetto capitanato dal Saxofonista Carlo Gravina possiede un bagaglio di tanti concerti e numerosi apprezzamenti per le qualità solistiche dei componenti e anche per la scelta del repertorio. Il gruppo è composto dal pianista Marco De Gennaro, Luca Masi al contrabbasso e Cristian Rago alle percussioni e alla batteria.

Tutti elementi di grande spessore artistico, riconosciuti come fra i migliori talenti campani.

🚶 I concerti si terranno presso la piazzetta del Convento di San Domenico – Chiesa di Santa Maria a Castro, situata a 365 metri dal livello del mare: per raggiungere questo luogo, incantevole durante il giorno e affascinante durante le notti di luna piena, bisognerà salire un percorso composto da 1000 scalini, semplici e regolari.

La partecipazione è libera e gratuita.

🔦💧 Consigliamo ai partecipanti dei concerti speciali nelle notti di luna piena, di portare con se una torcia ed una bottiglia d’acqua e di vestire un abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione.

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana), la Parrocchia di San Gennaro.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it

il programma