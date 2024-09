Fantaexpo, la prima giornata con Giorgio Vanni

Un fiume di ragazze e ragazzi, fin dalle prime ore del mattino, era in attesa di “invadere” il Parco dell’Irno per la prima giornata di FantaExpo, il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia: alle 10 l’apertura dei cancelli e l’inaugurazione ufficiale dell’undicesima edizione, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

«La cultura giovanile – ha dichiarato il primo cittadino – si rispecchia in iniziative come questa e grazie al FantaExpo saranno qui in città in questi giorni tantissimi ragazzi provenienti da varie città, non solo campane». L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Salerno ed il sostegno della Regione Campania, proseguirà al Parco dell’Irno fino a domenica 8.

L’area ospiti del festival è già affollata. Riflettori puntati sul mondo del fumetto con esponenti di spicco del settore, presenti al festival: nella sala conferenze, allestita nel Teatro Ghirelli, si è svolto l’incontro, moderato da Tommaso Vitiello, per approfondire esperienze e percorsi di autori locali. Al confronto hanno partecipato Ornella Savarese, che ha firmato l’illustrazione 2024 di FantaExpo, Raffaele Sorrentino, Federica Ferraro, Federica Bove e Wallie. Spazio anche alla creatività e all’intrattenimento, con i disegnatori impegnati, nell’area palco, a coinvolgere il pubblico nella realizzazione di “creature impossibili”: un ibrido composto con gli schizzi dei partecipanti, assieme a Wallie e Gio Quasirosso. Al Parco dell’Irno non poteva mancare il direttore creativo dell’evento Marco Merrino che, con il content creator Fraws ed il divulgatore, giornalista e sviluppatore di videogiochi, Lorenzo Longoni, si è confrontato con il pubblico sulle difficoltà dei producer videoludici e sui miti a loro legati. Tra i protagonisti della prima giornata di FantaExpo anche lo youtuber e tiktoker Ciccio Merrino, attivo anche su Twitch, il content creator e podcaster Davide Mr. Marra, e Daniele Doesn’t Matter, tra i più famosi creator italiani, nonché speaker radiofonico e scrittore. Attenzione puntata anche sulla formazione, con il coinvolgimento del Dipartimento di Fisica di UniSa: la prof. Maria Sarno, intervistata da Lorenzo Longoni, è stata protagonista dell’incontro dal titolo “Nanotecnologie e storytelling: dalla scienza ai mondi virtuali”. A chiudere la prima giornata di FantaExpo il concerto di Giorgio Vanni, a cui è stato affidato l’evento musicale di apertura dell’undicesima edizione. Parco dell’Irno gremito per cantare a squarciagola, con il Capitano, le sigle dei cartoni animati amate da diverse generazioni.