Estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 agli operatori del comparto turistico della Costa D’Amalfi.

Al fine di agevolare la ripartenza del comparto turistico in sicurezza e favorire la ripresa economica e sociale della Costa D’Amalfi, l’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi sta collaborando con la Conferenza dei Sindaci, Confindustria Regione Campania, e l’ASL di Salerno per estendere la campagna vaccinale anti-Covid 19 a tutti gli operatori del turismo della Costa D’Amalfi.

L’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi ha messo a disposizione le proprie risorse e le proprie strutture operative ai fini della somministrazione dei vaccini anti-Covid 19. Inoltre, ha già avviato un’attività di indagine e coordinamento per rilevare la quantità di vaccini necessari da destinare ai vari operatori economici della Destinazione, riscontrando una elevata adesione delle aziende del comparto turistico.

Grazie a questa iniziativa, sarà possibile garantire una maggiore sicurezza non solo a chi lavora nel settore turistico, ma di rimando anche a tutti i residenti ed ai numerosi ospiti, nazionali ed internazionali, che desiderano trascorrere le proprie vacanze in Costiera Amalfitana, in piena fiducia, tranquillità e libertà.

Invitiamo gli operatori del turismo e le aziende interessare a contattare l’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi inviando una email a amministrazione@distrettocostadamalfi.it per avere maggiori informazioni sui dati da fornire.