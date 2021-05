Consegna Fiat Doblò all’Unitalsi Battipaglia sabato 8.

Avrà luogo sabato, 8 maggio, in via Italia, la cerimonia di consegna del veicolo “Fiat Doblò”, nell’ambito del progetto di mobilità garantita, patrocinato dal Comune di Battipaglia in collaborazione con UNITALSI SEZIONE BATTIPAGLIA e P.M.G. ITALIA S.P.A.

Taglio del nastro previsto per le ore 11:00, con successivo incontro all’interno dell’aula consiliare del Comune per la consegna degli attestati di ringraziamento agli sponsor.

Il veicolo attrezzato sarà destinato all’Unitalsi Sezione Battipaglia e favorirà i servizi di accompagnamento in favore di persone con difficoltà motoria. Trattasi, dunque, di uno strumento estremamente utile per la parte più fragile della comunità battipagliese.

Presente all’evento anche il Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.