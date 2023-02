Estempo3Gabriella Sfogliami –Spogliami, presentazione del libro di Gabriella Naddeo a Pellezzano giovedì 13.

Giovedi’ 16 Febbraio alle ore 18,30 c/o il Comune di Pellezzano ci sarà la presentazione del 3 libro di Gabriella Naddeo , Estempo3Gabriella Sfogliami –Spogliami.

Dialogherà con l’autrice la poetessa Elvira Venosi, interverranno il Dr. Francesco Morra sindaco di Pellezzano e delegato alla cultura della provincia di Salerno,

il Dr. Andrea Marino Assessore alla cultura di Pellezzano e il maestro Francesco Galdo creativo della pubblicità e curatore della rubrica “Mostrarti”.

Il 29 novembre 2022 è nato Estempo3Gabriella: Sfogliami – Spogliami.

Il mio viaggio continua , il mio amore per la scrittura prosegue nella realizzazione grafica del senso che la vita ha acquisito per me in questi due anni.

La quotidianità del vivere, del viversi è straordinaria nella sua ordinarietà.

Ogni giorno merita di essere vissuto con entusiasmo ed intensità .

Così è nato l’ estempocalendario che vi lascia in consegna ogni giorno: sensazioni, percezioni, prosa del poi che spera , estempo.

Lo sfoglio della pagina , sfoglia la mia anima che si esprime senza remore. Una lettura dinamica , sintetica ma che arriva nel profondo: “E giunta al fin della riserva io tocco”, perché tutto ciò che accade, pervade, invade non decade e puo’ prendere tante strade.

Un libro che è un’evoluzione , una commistione tra : Frammenti di pensiero ed

Emozioni nonostante tutto.

La metamorfosi prosegue: colibrì, cigno, farfalla.

Riproporsi continuamente perché la felicità non si pretende, non attende , tende, ti distende.

“IO QUANDO SCRIVO, VIVO”