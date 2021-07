Estate al cinema, i grandi titoli tornano sul grande schermo al The Space.

La voglia di cinema del pubblico italiano ritrova la sua dimensione in una programmazione estiva ricca di contenuti per tutti i gusti ed età. Le uscite più attese degli ultimi mesi sono finalmente in arrivo in tutte le sale: storie ed emozioni da condividere per ritornare a vivere la Big Screen Experience firmata The Space Cinema.

L’estate del grande cinema è già iniziata con l’arrivo di Black Widow, il quarto episodio degli Avengers, nuovo capitolo di casa Marvel Studios più volte rinviato a causa della pandemia e finalmente disponibile per tutti i fan della saga. Il mese di luglio vede anche il ritorno di Bob Odenkirk – alias Saul Goodman di Breaking Bad – nell’action-thriller Io sono nessuno (in sala dall’1 luglio), diretto da Ilya Naishuller.

Altri attesi titoli sono in arrivo. Sempre l’1 luglio, infatti, è arrivato il sequel d’animazione di Sony Pictures: Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, diretto da Will Gluck. Ancora una volta, Peter, il coniglio combinaguai si caccerà in nuova avventura piena di divertenti colpi di scena.

Il 14 luglio torna la famiglia preistorica de I Croods 2: Una Nuova Era. Il film della DreamWorks Animation (Universal) vede Grug, Eep, Ugga, Tonco, la Nonna e il nomade Guy costretti a socializzare con una famiglia decisamente alternativa. Un incontro-scontro tra i due nuclei familiari che finirà per cambiare, in meglio, tutti. Il 28 luglio su tutto il circuito The Space Cinema arriva la nuova avventura targata Disney: Jungle Cruise. Una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni che vede protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, per la regia di Jaume Collet-Serra.

Dopo l’incredibile successo del primo film, La Vendetta del signor S, il 18 agosto, i Me contro Te (giovane coppia di youtuber siciliani) sono pronti a tornare sul grande schermo con il film: Il Mistero della scuola incantata. Una nuova ‘magica’ avventura per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato. Divertimento assicurato per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Per i più grandi, spazio anche al drama nostrano con il distopico La Terra dei Figli, diretto da Claudio Cupellini e tratto dal romanzo di Gian Alfonso Pacinotti. Nel film – in programmazione dall’1 luglio – un cast con nomi d’eccezione: Valerio Mastrandrea, Valeria Golino, Fabrizio Ferracane e Maria Roveran. Al centro della trama la lotta per la sopravvivenza di un ragazzino di quattordici anni e suo padre, unici superstiti su una palafitta in riva al lago, in un mondo post-apocalittico.

Grande fermento da parte dei fan per Fast and Furios 9, il nono capitolo d’azione della roboante saga, diretto da Justin Lin. In programmazione il prossimo 18 agosto, il film sarà proiettato – in anteprima – il 3 e 4 agosto in tutto il circuito The Space Cinema.

Per chi è amante del genere horror/suspense non mancheranno di certo i brividi. Ad aprire le danze, lo scorso 21 giugno è stato il sequel A Quiet Place 2, il nuovo capitolo del film di successo mondiale diretto da John Krasinski e con protagonista Emily Blunt. Dall’8 luglio in sala anche il quinto ed ultimo capitolo de La notte Del Giudizio Per Sempre, diretto da Everardo Gout. Un innovativo episodio della saga, dove nel tempo di una sola notte d’anarchia i protagonisti avvolgeranno l’America tra caos e violenti massacri. Il thriller prosegue il 21 luglio con Old, con la direzione di M. Night Shyamalan, regista, tra gli altri, de The Sixth Sense, Unbreakable e Signs. Il film è ambientato su una paradisiaca ed isolata spiaggia tropicale, dove i protagonisti per cercare di sfuggire a morte certa, dovranno affrontare una corsa contro il tempo.

Il 28 luglio ancora horror al cinema con Possession – L’appartamento del Diavolo, dello spagnolo Albert Pintó. Ambientato nel 1976 e ispirato a una inquietante storia vera, racconta la tragica esperienza demoniaca vissuta nella propria casa dalla famiglia Olmedo.

Il 31 luglio arriva la trilogia ad alto tasso di spettacolarità de Il signore Degli Anelli, che si compone di tre capitoli: “La Compagnia dell’Anello”, “Le due Torri” e “Il Ritorno del Re”. Ogni capitolo uscirà distanziato di una settimana.

Uscito nel 2001, e pur non essendo una novità, “Il Signore degli Anelli”, colossal-fantasy, co-prodotto e diretto dal regista Peter Jackson (basato sull’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien), sarà di sicuro un’esperienza unica e indimenticabile per i giovanissimi amanti del genere. Di certo un appuntamento da non perdere.

Un’estate cinematografica davvero eccezionale quella che si preannuncia in tutte le sale italiane: grandi titoli, grandi attori, grandi registi e attesissime trame che spaziano tra il fantasy, l’animazione, l’horror e la commedia d’autore. E, per conoscere i retroscena, le storie e le curiosità dietro i prossimi titoli in arrivo nell’estate di The Space Cinema basta ascoltare la nuova puntata del podcast di Storie di Cinema.

Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda al pubblico l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.