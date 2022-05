Emozioni nonostante tutto, presentazione del libro di EstempoGrabiella sabato 14.

Sabato 14 maggio alle ore 18,00 presso la lmagine’s book in Salerno in Corso Garibaldi, 142, si inaugurerà il calendario estivo delle presentazioni del libro di Gabriella Naddeo, nome d’arte EstempoGabriella, “Emozioni nonostante tutto”.

La sua presentazione ufficiale è avvenuta in quel di Palazzo Fruscione il 27 dicembre 2021 , nell’ambito della rassegna “ I giorni dell’arte a Salerno”.

Non si poteva scegliere come luogo più congeniale, per dare l’inizio, come quello della Imagine’s book, libreria “salernitana” per accezione, e la data quella del suo compleanno , che ha deciso di festeggiare nel modo più coerente a questa “vita nova”, rinnovata grazie alla magia della parola che è divenuta sua compagna fedele.

Tale parola dai timidi frammenti di pensiero si è strutturata nella “prosa del poi che spera”, in cui l’ironia si allea alla speranza che entusiasma l’esistenza e che fa del NONOSTANTE TUTTO la sua vera essenza

Francesco Galdo, curatore della rubrica “Mostrarti” è un’ artista e designer grafico affermato; ha disegnato la copertina del libro ed è riuscito attraverso le immagini a rendere esplicito il contenuto emozionale, di un mondo interiore che ha trovato finalmente la forza, il coraggio di viversi: “Il sentire che si fa sentire”.

L’utilizzo di colori tenui, pastello, quali il celeste e il verde sono la testimonianza che la serenità e la speranza possono essere la vera ricchezza.

I “versi” sono per lo più in rima perché diverte la parola capace di allietare nella stesura e che diventa gioco nella sua chiave di lettura.

Insomma è un grido d’ amore nei confronti della vita che NONOSTANTE TUTTO , merita di essere vissuta , non derisa , e le fragilità divengono potenzialità.

Dialogherà con l’autrice, la poetessa nonché conduttrice televisiva, Elvira Venosi che con il suo alter ego, Selvaggia Leone, renderà tale presentazione piena di sorprese, di dinamicità e tanta intensità.

Gabriele Vincenzo Casale, affermato attore, leggerà alcuni brani tratti dal libro, conferendogli un valore aggiunto di tutto rispetto..

Le presentazioni non finiscono mai perché bisogna andare oltre le barriere della comunicazione per consentire alla creatività, alla sensibilità di esprimersi finalmente e irradiarsi: “Sorridi e sarai sorriso”, afferma a piena voce : EstempoGabriella

Gabriella Naddeo, nasce a Salerno il 14 maggio 1970. Laureata in Lettere Moderne.

Appassionata di arte e letteratura

“C’è una bellezza che è quella del cuore, quella dell’anima che riempie gli occhi di infinito e ti fa piangere di gioia”

EstempoGabriella