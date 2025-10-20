Eco di mani amiche alla Pinacoteca Provinciale

Sarà inaugurata venerdì 7 novembre alle 18:00, presso la Pinacoteca Provinciale di

Salerno, la mostra “Eco di mani amiche” con le opere di Virginia Franceschi e Sara Montani.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 16 novembre, esplora il profondo legame tra le due artiste e la loro comune capacità di trasformare l’ordinario in straordinario.

Il percorso espositivo, ospitato nelle sale dello storico Palazzo Pinto, mette in scena una sorprendente metamorfosi estetica.

Le artiste partono da materiali semplici, residui e persino da “apparente ciarpame” per creare opere che fondono pittura e scultura.

Il loro talento, come sottolineano le fonti, è quello di “dare pensiero alla materia. Vivificarla”, con l’obiettivo di “rendere visibile e dicibile quel che si sottrae alla visibilità e alla dicibilità”.

Il titolo della mostra allude non solo alla manualità, ma anche a una profonda “spirituale intesa” tra le due artiste.

Sebbene ognuna mantenga un proprio stile inconfondibile, è proprio nel dialogo tra le loro

opere che la mostra trova il suo punto di forza. Come osserva il critico Loredano Matteo Lorenzetti nel testo in catalogo, “la dissomiglianza è pure il pregio dell’assemblaggio dei loro quadri”.

È infatti “il disuguale che suscita il rimando d’una creazione artistica all’altra, quale ulteriore arricchimento di significati messi in rapporto”.

L’incontro tra Franceschi e Montani è stato favorito proprio da Lorenzetti, che scrive: “L’intesa amicale ha generato echi di sprono inventivo, una cassa di risonanza nello stimolare a vicenda la creatività. Affinché fili, stoffe, foglie, ciottoli, bottoni… prendessero voce per raccontare sentimenti, emozioni, affetti”.

La mostra è un invito a scoprire la bellezza nascosta negli oggetti comuni e a riflettere sul potere dell’arte di reinventare la realtà.

Informazioni

• Titolo Mostra: Eco di mani amiche

• Artiste: Virginia Franceschi e Sara Montani

• Luogo: Pinacoteca Provinciale di Salerno, Via dei Mercanti (Palazzo Pinto)

• Inaugurazione: Venerdì 7 Novembre 2025, ore 18:00

• Periodo: 7 – 16 Novembre 2025

• Orari: Tutti i giorni 9:00 – 19:45 (chiuso lunedì 10 Novembre)

• Catalogo: Disponibile in mostra con testo critico di Loredano Matteo Lorenzetti

Mi piace: Mi piace Caricamento...