Eco di mani amiche alla Pinacoteca Provinciale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Sarà inaugurata venerdì 7 novembre alle 18:00, presso la Pinacoteca Provinciale di
Salerno, la mostra “Eco di mani amiche” con le opere di Virginia Franceschi e Sara Montani.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 16 novembre, esplora il profondo legame tra le due artiste e la loro comune capacità di trasformare l’ordinario in straordinario.

Il percorso espositivo, ospitato nelle sale dello storico Palazzo Pinto, mette in scena una sorprendente metamorfosi estetica.

Le artiste partono da materiali semplici, residui e persino da “apparente ciarpame” per creare opere che fondono pittura e scultura.

Il loro talento, come sottolineano le fonti, è quello di “dare pensiero alla materia. Vivificarla”, con l’obiettivo di “rendere visibile e dicibile quel che si sottrae alla visibilità e alla dicibilità”.

Il titolo della mostra allude non solo alla manualità, ma anche a una profonda “spirituale intesa” tra le due artiste.

Sebbene ognuna mantenga un proprio stile inconfondibile, è proprio nel dialogo tra le loro
opere che la mostra trova il suo punto di forza. Come osserva il critico Loredano Matteo Lorenzetti nel testo in catalogo, “la dissomiglianza è pure il pregio dell’assemblaggio dei loro quadri”.

È infatti “il disuguale che suscita il rimando d’una creazione artistica all’altra, quale ulteriore arricchimento di significati messi in rapporto”.

L’incontro tra Franceschi e Montani è stato favorito proprio da Lorenzetti, che scrive: “L’intesa amicale ha generato echi di sprono inventivo, una cassa di risonanza nello stimolare a vicenda la creatività. Affinché fili, stoffe, foglie, ciottoli, bottoni… prendessero voce per raccontare sentimenti, emozioni, affetti”.

La mostra è un invito a scoprire la bellezza nascosta negli oggetti comuni e a riflettere sul potere dell’arte di reinventare la realtà.
Informazioni
• Titolo Mostra: Eco di mani amiche
• Artiste: Virginia Franceschi e Sara Montani
• Luogo: Pinacoteca Provinciale di Salerno, Via dei Mercanti (Palazzo Pinto)
• Inaugurazione: Venerdì 7 Novembre 2025, ore 18:00
• Periodo: 7 – 16 Novembre 2025
• Orari: Tutti i giorni 9:00 – 19:45 (chiuso lunedì 10 Novembre)
• Catalogo: Disponibile in mostra con testo critico di Loredano Matteo Lorenzetti

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE