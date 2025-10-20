Solo Pasolini solo in Sala Pasolini

Di
-
Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno

23-26 ottobre ore 20

28 ottobre – 1 novembre ore 20

2 novembre ore 18

28 – 31 ottobre 2025 ore 10 (matinée per le scuole)

CLAUDIO DI PALMA

in

Solo Pasolini solo

di Claudio Di Palma

visual Luigi Marmo

Nello spazio condiviso con gli spettatori prende forma la notte di Ostia: il corpo di Pier Paolo Pasolini riaffiora, devastato, rivelato, inseguito.

Un cerchio intimo intorno all’attore Claudio Di Palma.

Il pubblico respira la stessa solitudine del poeta.

La scena diventa spiaggia e memoria.

Quel corpo “solo” continua a risuonare vivo…

Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 sul litorale di Ostia, un corpo… forse: Chi è che ha scaricato ‘sta monnezza proprio sotto casa mia!? O magari: È una vera nudità, oscena, quella che si stende lungo il mare scolorito, sopra il lembo giallastro dell’arenile. Che sia solo monnezza o morta nudità è difficile saperlo. Quello è il corpo di un poeta e, in quanto tale, è sia inutile residuo che oscena rivelazione.

È il corpo di Pier Paolo Pasolini. Un corpo… solo. E solo il corpo, il suo, questa libera rievocazione, tenta di seguire. Il corpo devastato, maciullato nella fine, ma anche il corpo rivelato dall’amore o galvanizzato nel vitalismo di una rincorsa ad un pallone. Non uno scandaglio delle idee o della sua scrittura corsara, ma l’inseguimento di quel corpo primitivo che sembrava l’implicito obiettivo di ogni suo gesto. E la spiaggia, l’ultima, è, nello spettacolo, il luogo dove il corpo cerca una ricomposizione dopo lo scempio, ma dove risponde anche e ancora al suggestivo richiamo del rimbalzo di un pallone.

Un corpo… solo… ed intorno il mare, le baracche del litorale ostiense del tempo, Casarsa della Delizia, gli studi televisivi che lo ospitano, il mondo pubblico o immaginario, in scena, incornicia la sua solitudine. Ma c’è vita ancora in quella solitudine. Bisogna essere molto forti per amare la solitudine; bisogna avere buone gambe e una resistenza fuori dal comune… e allora: Passa!!! Passa la palla!!!

