Morte sulla Joannis, il romanzo di Raffaele Mari

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Si presenta mercoledì 22 ottobre 2025 alle 19 al Circolo Canottieri Irno (Via Porto 41) nell’ambito di Salerno Letteratura Festival Morte sulla Joannis, l’ultimo appassionante romanzo di Carmine Mari pubblicato da Homo Scrivens.

Mari incontrerà i lettori e gli amanti del genere in presenza del Presidente del Circolo, Giovanni Ricco e della responsabile Cultura del Circolo, Marianna Amendola. Modera Daria Limatola.

Morte sulla Joannis è un thriller storico che intreccia eventi reali e fiction, e anticipa gli sconvolgimenti della Grande Guerra. In un clima caotico che vede l’Europa scivolare nemmeno tanto lentamente verso la Primia Guerra Mondiale, tra storie di spie, intrighi e venti di rivoluzione, la nave Joannis, che è diretta in Russia, si ferma nel porto di Salerno a causa del maltempo. Edoardo Scannapieco, concierge d’albergo e giornalista freelance, si ritrova “arruolato” come interprete del commissario Danio Merli incaricato di far luce su un duplice omicidio avvenuto a bordo della nave. Sullo sfondo di un conflitto tra imperi e Servizi Segreti, Edoardo incrocia Taline Davtyan, giovane rivoluzionaria armena impegnata in una pericolosa missione di contrabbando d’armi. Cospirazioni, tensioni politiche, amori e grandi ideali in un romanzo indimenticabile.

Nella collana di narrativa in giallo e noir “Gatti neri e vicoli bui”.

Carmine Mari vive e lavora a Salerno. Fra i suoi romanzi Hotel d’Angleterre (2021), vincitore del premio letterario Giallo al Centro di Rieti; Il fiore di Minerva (2022); L’alfiere d’Oriente (2024).

