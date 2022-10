Dougles Kirkland nel ricordo di Alfonso Amendola.

Le foto di Douglas Kirkland in esposizione a Palazzo Fruscione a Salerno, oggi risuonano come un arrivederci più che come un addio. Dallo scorso 23 settembre i suoi originali ritratti sulla Nouvelle Vague si trovano nelle sale di uno dei luoghi simbolo della storia della città. “Nouvelle Vague3” è il titolo della mostra organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, presieduta da Marco Russo, che espone le opere di due grandi protagonisti di quel periodo: Douglas Kirkland e Raymond Cauchetier.

Le parole del direttore scientifico, Alfonso Amendola, alla notizia della morte di Kirkland: “Addio ad una leggenda della fotografia. A 88 anni ci lascia Douglas Kirkland autore di un grande mosaico visivo abitato dai volti di Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Paul Newman, Jack Nicholson, Sophia Loren, Angelina Jolie. E dove compaiono un numero vastissimo di set cinematografici (oltre 150), straordinari eventi di moda e momenti di grande fotogiornalismo. E nella nostra “revolutionnette” troviamo il fotografo canadese (formatosi nel magistero di Irvin Penn) con una densa sezione di opere presenti in mostra. E troviamo lo sguardo profondamente analitico e lieve di Kirkland, che ora nel raccontarci la Nouvelle Vague ci dona, come un elegante addio, una raffinatissima testimonianza di una temperie storica e culturale. Ed anche la sintesi perfetta del suo stile e della sua idea di fotografia”.

————

“La fotografia è verità, e il cinema è verità 24 volte al secondo”

(Jean-Luc Godard)