Domeniche ad arte, domenicaa 30 all’Arco Catalano musica e libri.

Domenica 30 ottobre 2022, alle ore 11, c’è il terzo appuntamento di “Domeniche ad arte”. Sarà l’Arco Catalano (Via Mercanti, 67) a Salerno a trasformarsi per l’occasione in un uno spazio condiviso per ospitare la presentazione del libro “Il Castello di carta” di Paolo Romano (Marlin editore) e la musica dell’ensemble Trotulae (Ilaria De Dominicis, arpa e dulcimer; Laura Fortino, viella, canto; Federica Mastantuono, traverse; Guido Pagliano, viella e direzione) che proporranno i brani tratti dal repertorio della musica medievale. L’ingresso è libero. In chiusura ci sarà la degustazione dei prodotti d’eccellenza del territorio a cura di Coldiretti Salerno. “Domeniche ad Arte” è il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e la partnership della Coldiretti Salerno-Campagna Amica.

IL LIBRO. Da Sàndor Màrai al premio Nobel Salvatore Quasimodo, che fu colto da malore in Costiera Amalfitana; dalla storia-leggenda dell’approdo di Ernest Hemingway ad Acciaroli, al novelliere Masuccio Salernitano, dal poeta Torquato Tasso che visse in città la sua fanciullezza all’americano-ravellese Gore Vidal. Dalla A alla Z, gli autori di tutte le epoche sono presentati attraverso brevi racconti-medaglioni, tesi a coglierne il profilo essenziale e soprattutto l’intreccio con i luoghi del territorio. Con questo libro, Paolo Romano colma una lacuna e dà vita alla prima guida letteraria di Salerno e della sua provincia, una sorta di summa letteraria, un “Castello di carta”, per usare la metafora del titolo, un presidio culturale a difesa della memoria e delle radici che la scrittura ha costruito nel solco dei secoli.

ENSEMBLE TROTULAE. L’ensemble Trotulae è un gruppo giovanile che si dedica all’esecuzione della musica antica e in particolare del repertorio medievale e rinascimentale utilizzando copie di strumenti storici, messi a disposizione dall’associazione Antica Consonanza di Salerno. Il nome del gruppo vuole essere un omaggio a Trotula, la più nota figura femminile di studiosa attiva nella Scuola Medica Salernitana, vissuta all’epoca di Alfano I e discendente della nobile famiglia dei de Ruggiero.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il 13 novembre al Museo Archeologico Provinciale in collaborazione con il “SalerNoir Festival – Le Notti di Barliario” ci sarà la presentazione di “Arrigo” di Massimo Arcangeli (Bollati Boringhieri editore). Massimo Arcangeli ha scritto un libro del tutto particolare, che ci immerge in un contesto temporalmente alieno avvicinandolo «dall’interno», grazie a una storia ricca di suggestioni ma al contempo solidamente documentata per mezzo di un doppio sistema di note e percorsi (sollecitati dall’indice finale, dei luoghi di Roma e del Lazio). Arrigo, insomma, è un libro unico. Per questo appuntamento è previsto un quadro tersicoreo dell’Associazione Campania Danza diretta da Antonella Iannone e l’esibizione del Coro il Calicanto diretto da Silvana Noschese. Quinta ed ultima domenica è quella del 4 dicembre quando negli spazi della Pinacoteca Provinciale di Salerno ci sarà la presentazione di “L’enigma della Medusa” di Alessandro Luciano (Marlin editore). Archeologo specializzato e dottore di ricerca, Luciano in questo romanzo parla di un famoso reperto egizio scomparso dal Museo e di un sindaco rapito in circostanze misteriose. Tra le sale del Museo Archeologico Nazionale e i vicoli di Napoli, il capitano Lorenzo Ricci deve affrontare con coraggio e astuzia una pericolosa organizzazione criminale. Al Coro Armonia, diretto da Vicente Pepe, il compito di rimescolare le carte delle emozioni con la forza della musica e delle parole.