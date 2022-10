Dal festival del cinema di Salerno sostegno alla marcia per la pace.

«Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno aderisce fermamente alla marcia della pace promossa dalla Regione Campania e dal Presidente Vincenzo De Luca».

Così esordisce la dott.ssa Paola De Cesare, Direttore Artistico della kermesse cinematografica più longeva d’Italia che, nel mese di dicembre, giungerà alla sua 76esima edizione festeggiando l’importante traguardo presso il Teatro Augusteo di Salerno.

«Da sempre la nostra mission è quella di promuovere le sinergie territoriali e non solo, lavorando sulle contaminazioni delle culture e dei diritti umani. D’altronde, nel lungo corso delle edizioni del nostro evento, ci siamo confrontati con tutti i Paesi del mondo e abbiamo creato solidi rapporti per preservare un futuro migliore per tutti noi. È stato, quindi, doveroso per noi del FICS dare un forte segnale attraverso la partecipazione di questa importante marcia».