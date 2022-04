Discarica di amianto a Mercato San Severino, Cirielli (FdI): “Presenterò interrogazione parlamentare”.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per far chiarezza sulla vicenda che vede protagonista un’area del Parco Regionale Archeologico Naturalistico del Castello dei Sanseverino, interessata dalla presenza, oltre a rifiuti di ogni risma, di lastre e tubi di amianto, le cui fibre, se inalate – come è tristemente noto – possono comportare l’insorgere di malattie letali. I miei complimenti alle guardie ecozoofile dell’Anpana di Salerno, che hanno scoperto l’esistenza di questa discarica abusiva”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Ora la zona venga immediatamente bonificata, si intensifichino le attività di vigilanza e controllo del territorio, e si faccia subito luce su questo brutto episodio affinché i responsabili di questo scempio vengano prontamente assicurati alla giustizia. Nessuno “sconto” per chi mette a rischio la vita altrui; anzi, le pene per chi, illegalmente, trasporta e smaltisce rifiuti pericolosi per la salute pubblica andrebbero ulteriormente inasprite”, conclude Cirielli.