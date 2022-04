Economia ed etica, convegno al Genovesi-da Vinci giovedì 21.

Economia ed etica: questo il tema della giornata di studio organizzata dall’Istituto “Genovesi-Da Vinci” di Salerno e dall’Associazione “Tertio Millennio Adveniente” giovedì 21 aprile alle ore 10:15, nell’Aula Magna “Melissa La Rocca-Vittorio Senatore”.

Ai saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Lea Celano, seguiranno gli interventi della docente di Economia Aziendale Gabriella Di Maio e degli ospiti della mattinata, Pasquale Giustiniani, professore ordinario di Filosofia teoretica nella sezione “San Tommaso d’Aquino” della Pontificia Facoltà di Teologia per l’Italia Meridionale di Napoli, dove dirige il Seminario Permanente di Studi storico–filosofici “Pasquale Orlando”, e titolare della cattedra di Filosofia della religione nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa – Napoli, e S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno. Il prof. Giustiniani, nel suo intervento, parlerà della figura e del pensiero di Antonio Genovesi, come primo cattedratico di economia civile in Europa, mentre S.E. Mons. Bellandi illustrerà le linee portanti della new economy di Papa Francesco.

Modera l’incontro la prof.ssa Pina Masturzo.

Conclusioni di Ciriaco Russomando, presidente dell’Associazione “Tertio Millennio Adveniente”.