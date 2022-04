Il matematico Michele Mele incontra gli studenti del Genoino di Cava giovedì 21.

Giovedì 21 aprile, alle ore 14,30 nell’aula magna del liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni”, gli studenti del progetto PTOF “Professione Narratori” – promosso dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi e coordinato dalla professoressa Erminia d’Auria – intervisteranno il matematico Michele Mele, che ha ideato un sistema per rendere fruibile l’arte agli ipovedenti e non vedenti.

Il 30enne Michele Mele, salernitano e borsista all’Università degli Studi del Sannio a Benevento, dalla nascita è affetto da una degenerazione retinico-maculare che gli ha compromesso la vista, rendendolo ipovedente. Mele nella vita si occupa di ottimizzazione combinatoria. Si è laureato a Salerno in Matematica e ha conseguito il dottorato all’Università Federico II di Napoli in Scienze matematiche ed informatiche. Ha scritto il libro “Universo tra le dita” (Edizioni Efesto) ed ideato – in sinergia con il Touring Club ed il Centro d’Ateneo SInApsi dell’Università di Napoli – un progetto denominato “Accessibilità all’arte” che permette la fruibilità delle opere d’arte anche agli ipovedenti e non vedenti.