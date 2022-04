Jomi Salerno batte Erice e chiude la regular season al secondo posto. Semifinali playoff contro il Mestrino.

Si chiude con un convincente successo la stagione regolare di serie A Beretta per la Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Laura Avram supera l’AC Life Style Handball Erice con il risultato finale di 34 – 22. Alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo capitan Napoletano e compagne concedono poco spazio alle avversarie, vincendo con merito e chiudendo al secondo posto in classifica.

L’ultima gara della stagione regolare ha stabilito anche l’avversario della Jomi nelle semifinali play off. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena a Mestrino mercoledì 4 maggio, match di ritorno in programma sabato 7 maggio alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Eventuale gara 3 in programma domenica 8 maggio sempre alla Palumbo. Primi minuti equilibrati (3-3), poi una rete di Romeo, un sette metri di Dalla Costa e la rete in contropiede di Stettler permettono alle salernitane di allungare sul +3. Manojlovic ottiene il massimo vantaggio per il team salernitano, l’ex Antonella Coppola tiene a galla le siciliane. La Jomi continua a premere il piede sull’acceleratore allungando sul +10 (18 – 8) grazie alla rete di Lauretti Matos. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 20 – 10 in favore della Jomi. La musica non cambia nel secondo tempo. Stettler, Lauretti Matos e capitan Napoletano realizzano le reti che permettono alle salernitane di allungare sul +12 (24 – 12). Erice con Cozzi e Yudica cerca di limitare i danni. Tanaskovic e Krnic tengono dietro il sette siciliano (27-14). C’è spazio anche per le giovani Stellato (una rete a referto) e Avagliano (due reti a referto). Mrkjki e Coppola provano a ricucire lo strappo (28-18). Il match si chiude con il risultato finale di 34 – 22 in favore della Jomi Salerno.

Jomi Salerno – Ac Life Style Erice 34 – 22 (primo tempo: 20 – 10)

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 1, Dalla Costa 6, Rossomando, Avagliano 2, Krnic 1, Romeo 4, Ilic, Stettler 6, Martinez Bizzotto, Manojlovic 4, Napoletano 1, Tanaskovic 6, Lauretti Matos 3. Allenatore: Laura Avram

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 7, Yudica 2, Coppola 7, Kellner, Losio 2, Basolu, Cozzi 1, Gorbatsjova 2, Brkic, Iacovello, Ravasz 1, Podariu, Felet. Allenatore: Fernando Gonzalez

Arbitri: Id Ammou – Tempone