Corso di primo soccorso domenica 7 in Piazza Dante a cura del Rotaract Salerno Duomo.

Domenica 7 maggio presso Piazza Dante – Lungomare di Salerno, dalle ore 10.00 alle ore 11:30 si terrà la prima parte del progetto “Corso di primo soccorso” organizzato dal Rotaract Club Salerno Duomo con lo slogan “Il primo soccorso salva la vita”.

Nel corso della mattina i partecipanti assisteranno a delle simulazioni di arresto cardiaco e alle conseguenti manovre di primo soccorso, per iniziare ad approcciare e a capire, passo dopo passo, quali siano le giuste manovre da fare per intervenire e contribuire a salvare vite.

Saranno presenti gli ideatori del progetto e soci del Rotaract, Dott.Francesco Abate, criminologo e la Dott.ssa Jessica Marano infermiera dell’Asl di Salerno, insieme alla socia Rotaract Dott.ssa Mariafelicia Valeriani medico chirurgo, per spiegare e simulare tali manovre su manichini, messi a disposizione dall’Associazione Gi.Vi. con l’ausilio della Protezione Civile, per mettere insieme quelle che sono le azioni necessarie da compiere per aiutare persone in difficoltà.

Durante l’iniziativa verranno raccolte le adesioni per il “Corso di primo soccorso” organizzato dal Rotaract Club Salerno Duomo, secondo le linee guida e con il quale verrà poi rilasciato il certificato Bls-D valido ai sensi di legge.

Il Rotaract Club Salerno Duomo ha costituito una Commissione Primo Soccorso per portare avanti il progetto e per formare i cittadinisulla velocità e la qualità dell’intervento sono i fattori essenziali per salvare la vita di una persona colta da arresto cardiaco.

La commissione primo soccorso è composta da: Francesco Abate, Jessica Marano, Luca De Felice, Giuseppe Dente, Mariafelicia Valeriani, Michele Novella, Christian Menna, Antonio Iuliano, Margherita Liguori e Gianmarco Esposito.

L’iniziativa di formazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Salerno, l’Assessorato alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

“E’ da sempre obiettivo del Rotaract quello di aiutare la comunità – dice Giuseppe Dente Presidente del Rotaract Club Salerno Duomo – con questo progetto, vogliamo fornire un aiuto concreto a chiunque possa trovarsi in situazioni di pericolo e che attraverso questo corso, possa agire al meglio, salvando vite umane. A volte ci si trova di fronte a situazioni difficili in cui non si ha il tempo di pensare, ma è necessario mantenere la lucidità e agire sapendo cosa fare, questo, può fare la differenza”.