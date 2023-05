Retake Salerno celebra Giancarlo Siani con la riqualificazione di un’area del Centro Sociale di Pastena a Salerno

Continua l’impegno degli attivisti di Retake Salerno che insieme ai volontari di “Voglio un Mondo pulito” hanno liberato dai rifiuti l’area del Centro Sociale di Pastena mentre gli artisti McNenya e Peppe Amed hanno realizzato un murales dedicato a Giancarlo Siani, giornalista napoletano ucciso dalla camorra a soli 26 anni.

L’evento è stato organizzato per celebrare la Giornata della Terra e ripulire dal degrado una zona di ritrovo importante per il quartiere salernitano.

Il progetto si è concluso il 3 maggio con la celebrazione della “Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo” con un convegno svoltosi presso il Centro Sociale di Salerno dal tema “Giancarlo Siani: la sua ‘penna’ e la sua deontologia”, un momento di riflessione sui temi della legalità, della libertà di stampa, e anche sul coraggio di un “eroe normale”.

“In linea con lo spirito della nostra associazione abbiamo accolto con piacere l’invito della cooperativa “il Villaggio di Esteban” a occuparci della riqualificazione dell’area in cui agisce quotidianamente, con Paperboy e Radio Salerno Village, nell’aiutare tante famiglie e ragazzi con disagi a integrarsi e a condurre una vita normale.

Così, restando sul tema della legalità, a noi caro per quanto riguarda il decoro urbano e la cura degli spazi comuni, abbiamo colto questa occasione per affrontarlo in senso più ampio.

Le nostre attività si caratterizzano per il coinvolgimento di tutti i cittadini perchè siamo convinti che i messaggi restano più impressi in una collettività che li accoglie attivamente.

Affinché l’azione di sensibilizzazione riscuota la sua massima efficacia è necessario che il messaggio resti visibile e permanente, per questo lasciamo sempre al nostro passaggio, una traccia di arte e di bellezza così come abbiamo fatto in questo caso con il bellissimo murale di Giancarlo Siani, firmato da Stefano Santoro (aka McNenya) e Giuseppe De Martino (aka PeppeAmed) e che i salernitani potranno apprezzare da oggi presso il parcheggio del Centro Sociale di Pastena.”

Referenti Retake Salerno

Dario Renda

Sara Petrone