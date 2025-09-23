Corsi Programma Gol, pochi giorni a scadenza

Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni ai corsi Gol erogati dall’Ente di Formazione Faidee di Confesercenti Vallo di Diano, rivolti a cittadini tra i 18 e i 64 anni residenti in Campania, disoccupati, inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza.

“Tra i corsi che eroghiamo – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –, voglio soffermarmi sul Corso SMA-SAB rivolto a coloro che hanno dai 18 ai 64 anni e intendono avviare un’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; e sul Corso dedicato alle Competenze digitali di base.

Si tratta di corsi gratuiti che rientrano nel programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e offrono competenze essenziali e formazione completa, con rilascio di attestato. Questi percorsi formativi sono pensati per fornire competenze specifiche e richieste dal mercato del lavoro. L’obiettivo – conclude la presidente Maria Antonietta Aquino – è quello di garantire una formazione base e trasversale a tutti, al fine di migliorare le prospettive occupazionali dei partecipanti”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

Per informazioni è possibile anche visitare il sito www.faidee.it, o contattare Faidee ai numeri +39 0975 480426 +39 333 2655647, info@faidee.it. Località Sant’Antuono zona industriale Polla (Sa)

Mi piace: Mi piace Caricamento...