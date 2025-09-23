Non fare lo sbronzo, mercoledì 24 a Palazzo di Città

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sarà presentata ufficialmente mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 10:00, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – proteggi la vita, l’ambiente, la città”, promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall’ ACI – Automobile Club di Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale, nasce con l’obiettivo di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili, sensibilizzando le nuove generazioni sui rischi legati all’abuso di alcol, alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente urbano.

Interverranno:
Vincenzo Napoli, Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno
Claudio Tringali, Assessore alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile
Massimiliano Natella, Assessore all’Ambiente
Vincenzo Demasi, Presidente dell’Automobile Club di Salerno
Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania
Giancarlo Conticchio, Questore di Salerno
Antonio Corvino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno
Carmine Caliani, Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno
Rosario Battipaglia, Comandante della Polizia Municipale di Salerno
Giovanni Calvelli, Comandante Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno
Mauro D’Acierno, Tenente Colonnello Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19º)
Stefano Macarra, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno
Roberta Manzo, Responsabile Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Salerno
Michele Russomando, Ispettore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno
Rosa Zampetti, Dirigente responsabile UOSD Promozione della Salute – ASL Salerno
Domenico Violante, Direttore UOC Emergenza COT 118 Salerno
Mariagrazia Barone, Funzionario per la Promozione e Comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino
Giuseppe La Mura, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno
Paola Valvo, Dirigente del Settore Protezione Civile del Comune di Salerno
Roberto Nobile, Responsabile Servizio Emergenza della Protezione Civile del Comune di Salerno
Giovanna Pisapia, Presidente Archeoclub “Il Torrione”
Sergio Galzigna, Segretario della Fondazione Carlo Mendozzi
Enzo Galdi, Presidente Senior di Coldiretti Salerno
Francesco Martini, Componente del Consiglio di Amministrazione ONMIC
Saranno inoltre presenti le consigliere comunali Vittoria Cosentino, Alessandra Francese, Tea Luigia Siano e Antonia Willburger, insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti referenti e a una rappresentanza degli studenti dei 23 plessi scolastici appartenenti a 15 istituti scolastici superiori di secondo grado.
Nel corso della conferenza stampa sarà presentato ufficialmente il brano “Non fare lo sbronzo”, scritto e interpretato dai Segni Distintivi, il duo di poliziotti e cantautori composto da Angelo Forni e Fabio Sgró, che sarà la colonna sonora ufficiale del progetto.
Durante l’incontro verrà inoltre illustrato il programma delle attività previste per l’anno scolastico 2025/2026, che vedrà studenti, docenti e istituzioni impegnati in un percorso educativo innovativo, articolato in eventi tematici, momenti di confronto e incontri con esperti, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

