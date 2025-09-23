Salerno apre le porte a CONTEMPORANEA – Formazione Danzatori

Salerno si prepara a diventare il cuore della danza contemporanea con CONTEMPORANEA – Formazione Danzatori, il progetto formativo patrocinato dal CID – International Dance Council c/o UNESCO, in programma da novembre 2025 a maggio 2026.

Le audizioni sono ufficialmente aperte per quella che non si presenta come un semplice corso, ma come un vero e proprio viaggio nella danza: un cammino fatto di ascolto, crescita e incontro, pensato per valorizzare ogni talento e accompagnarlo passo dopo passo.

Un percorso diverso da tutti gli altri

Ogni mese i partecipanti incontreranno un maestro diverso, tra professionisti di chiara fama attivi in Italia e all’estero. Un weekend intensivo al mese, formula che permette di conciliare studio, lavoro e passione, senza rinunciare alla continuità e alla qualità.

Oltre all’approfondimento tecnico, CONTEMPORANEA punta a sviluppare nei danzatori fiducia, creatività e libertà di espressione, in un contesto formativo che mette al centro la persona.

A chi si rivolge

Il progetto è pensato per più fasce d’età:

– Junior (11–13 anni): giovani allievi che muovono i primi passi nella danza contemporanea.

– Senior (14+ anni): danzatori che vogliono consolidare tecnica e personalità artistica.

– Insegnanti e genitori: figure che desiderano offrire ai propri allievi o figli un’opportunità seria, stimolante e di qualità.

Le opportunità

Il percorso prevede posti limitati per garantire un’attenzione personalizzata. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato riconosciuto e saranno invitati a esibirsi al prestigioso Gala SALERNO DANZA d’aMare, in programma nel luglio 2026.

Come partecipare alle audizioni

Partecipare è semplice:

🎥 basta inviare un video di massimo 2 minuti, con un assolo di contemporaneo o modern, oppure con una improvvisazione libera.

📧 audizione@danzacontemporanea.eu

📱 WhatsApp: +39 350 063 3650

Un invito alla danza

«La danza non è solo tecnica – dichiarano gli organizzatori – ma è emozione, incontro, trasformazione. Con CONTEMPORANEA vogliamo offrire un luogo dove ogni giovane possa sentirsi accolto e valorizzato».

Le audizioni sono già aperte: un’occasione concreta per chi sogna di vivere la danza non solo come disciplina, ma come esperienza che lascia il segno.

