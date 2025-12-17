Per essere “Piloti di sé stessi” bisogna sognare in grande e volare alto. I consigli del Comandante Clemente Ingenito e della ballerina di “Amici” Gaia De Martino.

“Vivi per realizzare i tuoi sogni e non aspettare il giorno in cui dovrai sognare per viverli!”. Con questo importante consiglio ha concluso il suo intervento il Comandante Clemente Ingenito, il primo pilota italiano ad atterrare con un jet su una portaerei americana, la USS John F. Kennedy, che, insieme alla ballerina di “Amici” Gaia De Martino, ha spiegato come diventare “Piloti di sé stessi” durante l’incontro organizzato nell’auditorium del “Convitto Nazionale Torquato Tasso”, diretto dal Rettore Claudio Naddeo, dall’Interact Club Salerno, presieduto da giovanissimo Clemente Ingenito, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno”, presieduto dalla professoressa Roberta Palumbo e con l’associazione “Limen”, presieduta da Gianni Fiorito. L’ex pilota della Marina Militare Italiana, oggi pilota civile di Airbus, ha raccontato la sua storia:” Sono nato nella periferia romana. Ho sempre sognato di fare il pilota: chi non ha sognato almeno una volta nella vita di essere un pilota di caccia? Però nessuno mi dava fiducia, nessuno mi incoraggiava. È stata per me una sfida diventarlo e a 17 anni sono entrato nella Marina Militare Italiana. Bisogna accettare le sfide: affrontare i momenti difficili. Anche i fallimenti sono importanti: diventano lezioni, ti fortificano. Se vuoi scrivere la tua storia devi prima conoscere te stesso, i tuoi limiti, le tue paure, per poterle superare. È anche importante conoscere la propria forza. Il successo è un viaggio, non una destinazione finale. Il percorso non è mai lineare, ma ogni ostacolo è crescita”. Il Comandante Ingenito, di origini salernitane, ha spiegato che bisogna sempre puntare con tenacia all’eccellenza:” Nella vita come in volo la mediocrità è pericolosa. Circondati di persone migliori di te, non smettere mai di crescere. Bisogna imparare dai migliori: ascoltare chi ha percorso la strada prima di te. È importante la disciplina, il rispetto delle regole, la puntualità, la preparazione costante che è fondamentale: non si improvvisa mai. Bisogna investire in sé stessi: è importante lo studio, la pratica, l’apprendimento continuo. Ogni ora investita oggi è un vantaggio domani. È importante anche il lavoro di squadra. Una volta raggiunti i tuoi obiettivi bisogna diventare guide per gli altri”. Il Professore Ingenito, autore del libro “Piloti di sé stessi”, è anche un rotariano:” Sono il Responsabile dello Scambio Giovani del “Distretto Rotary 2072” che raggruppa i Rotary Club dell’Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino”. La ballerina ventiquattrenne Gaia De Martino, nata a Castellammare di Stabia, concorrente della 23esima edizione del talent di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, sezione ballo, ha raccontato di come ha vissuto la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e sottolineato l’importanza di credere fortemente nelle cose che facciamo:” È importante metterci il cuore: solo in questo modo riusciremo a superare le difficoltà che incontriamo. Sono fortunata perché vedo sempre il bello delle persone con le quali mi rapporto. Sono nata con questo talento: quello di avere una predisposizione naturale per la danza, ma sicuramente è stata la mia determinazione a farmi raggiungere questi traguardi per me importanti. Dopo quattro anni sono riuscita ad entrare nel programma di Maria De Filippi che mi ha permesso di superare i miei limiti, le mie insicurezze, la mia timidezza. Sono stata per otto mesi nel programma fino a quando purtroppo ho avuto un infortunio al ginocchio: è stato un bruttissimo momento che però ho affrontato in maniera positiva. Ho vissuto emozioni vere, forti. Bisogna essere empatici verso gli altri”. Gaia in questo sta preparando, a Napoli, uno spettacolo teatrale con Sal Da Vinci:” Stiamo vivendo giornate intensissime di lavoro: siamo tanto stanchi, ma felici anche perché stiamo insieme a tanti altri amici. Ci aiutiamo a vicenda: è importante chiedere aiuto agli altri, ma soprattutto è importante anche ascoltare l’aiuto degli altri. Ogni giorno puoi aggiungere un tassello nella tua vita che ti fa diventare una persona migliore”. Il Presidente dell’Interact Salerno Clemente Ingenito ha spiegato che la serata è nata dal desiderio di creare uno spazio autentico di ascolto, confronto e crescita:” Un invito a guardarsi dentro, a riconoscere la propria forza e a ripartire con maggiore consapevolezza. Perché il viaggio più importante è quello che facciamo con noi stessi”. La presidente del “Rotaract Club Salerno”, Roberta Palumbo, ha sottolineato l’importanza di imparare a conoscere sé stessi:” Nella vita ci sono tante difficoltà ed è importante capire come orientarsi. È importante soprattutto fare rete, creare delle connessioni. Tutto ciò che facciamo ci aiuta a crescere”. Il presidente dell’Associazione Limen, Gianni Fiorito, ha ricordato che da anni l’associazione Limen collabora con i Club Rotaract e Interact:” Oltre a valorizzare il territorio e il capitale umano presente nella nostra città, ci interessa fare rete con i giovani con i quali instaurare un meccanismo di solidarietà generazionale e fare in modo che restino e vivano bene a Salerno dove devono poter arricchirsi culturalmente e socialmente. Ragazzi sognate e non abbiate paura di sbagliare e di mettervi in gioco”. Presente la Segretaria Distrettuale del Rotaract, Valentina Palumbo, e la Delegata Rotary per il Rotaract e l’Interact del “Rotary Club Salerno”, l’ingegnere Anna Gallo. (Foto di Lorenzo Giordano).

Aniello Palumbo

