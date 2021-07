Arriva al 5,98% il tasso di contagi in Campania, in aumento rispetto al 5,05 di ieri. Sono 115 i nuovi positivi su 1923 tamponi molecolari effettuati.

Un morto nelle ultime 48 ore.

Aumentano di 1 i ricoverati in terapia intensiva, ora 12 e di 8 i posti letto di degenza ordinaria occupati. Sono in totale 188, + 8 rispetto a ieri con un incremento di 12 in due giorni.

(ANSA).