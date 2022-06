Confintesa, inaugurazione sede a Battipaglia.

Sabato 11 giugno alle ore 10, presso Formazione AGR a Battipaglia, in via Via A. Fogazzaro, nr. 57/A, si inaugurerà la prima Sezione Territoriale CONFINTESA e CONFINTESA FP della provincia di Salerno, alla presenza del Segretario Generale di Confintesa, Francesco Prudenzano, del Segretario generale Confintesa Funzione Pubblica Claudia Ratti, del Presidente di Confintesa Massimo Visconti.

Un nuovo punto di riferimento per la Confederazione che sta ampliando i propri confini operativi dal pubblico impiego alle imprese private riscontrando ogni giorno il consenso di quei lavoratori che non si sentono più rappresentati dalle storiche e superate confederazioni sindacali.

A fare gli onori di casa Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia che porterà i saluti dell’Amministrazione comunale di Battipaglia ed il Presidente Confcooperative per la provincia di Salerno Salvatore Scafuri, che prenderanno parte all’incontro dal titolo ‘La ripresa incentrata sulla persona’.

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per l’inaugurazione della sede di CONFINTESA a Battipaglia, un punto di riferimento certo e competente per i lavoratori, ha dichiarato il Segretario Generale di CONFINTESA Francesco Prudenzano, sottolineando l’importanza dell’apertura di nuove sedi della confederazione che non fanno altro che attestare che il lavoro che sta facendo, offrendo ai lavoratori dipendenti un nuovo modello di organizzazione più snella e più aderente alle attuali esigenze del mondo del lavoro, va verso la direzione giusta”.

In occasione dell’appuntamento, organizzato dal Segretario regionale confederale di Confintesa Lorenzo Santabarbara e dell’inaugurazione della nuova Sezione Territoriale CONFINTESA e CONFINTESA FP di Battipaglia, ci sarà la presentazione del libro “Ci credo ancora! Storia della destra sindacale incompiuta” di Massimo Visconti, autore della pubblicazione e Presidente di Confintesa.

PROGRAMMA:

– Ore 10,00 – Inaugurazione sede Confintesa e Confintesa FP Battipaglia

– Ore 10,30 – ‘La ripresa incentrata sulla persona’

– Ore 11,45 – Coffee break

– Ore 12,00 – Presentazione del libro «CI CREDO ANCORA» di Massimo Visconti, SECOP edizioni.

Relatori:

– dott. Salvatore Scafuri, Presidente Confcooperative per la provincia di Salerno

– dott.ssa Claudia Ratti, Segretario generale Confintesa Funzione Pubblica

– dott. Massimo Visconti, Presidente di Confintesa

– dott. Francesco Prudenzano, Segretario Generale confederale di Confintesa

– dott.ssa Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia che porterà i saluti dell’Amministrazione comunale di Battipaglia

Modera: dott.ssa Barbara Albero, giornalista