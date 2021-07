Confesercenti, resta aperto sportello Si Imprese a Sala Consilina.

Lo sportello Si Imprese Confesercenti Vallo di Diano resta al fianco dei cittadini e delle aziende anche per tutto il mese di luglio, continuando a offrire servizi e assistenza in tema di politiche attive per il lavoro.

La Camera di Commercio di Salerno ha infatti diramato un avviso comunicando la chiusura estiva degli sportelli decentrati dell’Ente a Nocera Superiore, presso il comune di Sala Consilina e a Vallo della Lucania, che resteranno chiusi fino al 3 settembre prossimo. Resta invece aperto lo sportello di Confesercenti Vallo di Diano.

Per tutti coloro che avranno bisogno di consulenza e assistenza sui servizi camerali è dunque disponibile, per tutto il mese di luglio, lo sportello di Si Imprese Confesercenti Vallo di Diano, dove è possibile richiedere: visure camerali (ordinarie e storiche), certificati camerali, firme digitali – cns (smart card – token), visure protesti, schede persone, stampa di atti e bilanci, carte tachigrafiche aziendali e conducente e raccolta vidimazione carico e scarico rifiuti. Lo sportello in via San Sebastiano a Sala Consilina è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o al sito internet www.impresealcentro.it.