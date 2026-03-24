Confesercenti Cava premia attività storiche

Un riconoscimento alle attività commerciali che hanno scritto e continuano a scrivere la storia del commercio cittadino.

Ed è questo l’obiettivo dell’iniziativa, promossa da Confesercenti Cava de’ Tirreni, con il patrocinio della Camera di Commercio di Salerno, per valorizzare le imprese che da circa cinquant’anni operano con continuità nella città metelliana.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni.

Nel corso dell’evento saranno premiate le attività che, nel tempo per l’appunto, sono diventate punti di riferimento per la comunità locale, contribuendo allo sviluppo economico e commerciale del territorio e rappresentando un patrimonio di esperienza, tradizione e professionalità.

L’iniziativa intende rendere omaggio alle imprese che hanno saputo attraversare i cambiamenti del mercato mantenendo saldo il proprio legame con la città e con i cittadini.

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