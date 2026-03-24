20 anni di Ingegneria Informatica all’Università di Salerno

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) dell’Ateneo celebra il 20° anniversario dall’istituzione del Corso di Studi in “Ingegneria Informatica”.

Martedì 24 marzo 2026 in Aula Magna “V.Buonocore“, alle ore 9.30, avranno inizio le celebrazioni. L’iniziativa sarà un’occasione per ripercorrere vent’anni di formazione, ricerca e innovazione, nonché per riflettere sul ruolo dell’Ingegneria Informatica nello sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese.

Segue il Programma dell’Evento.

PROGRAMMA

ore 09:30 -10.00 | Saluti di apertura Virgilio D’Antonio, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Raimondo Pasquino, già Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Francesco Tortorella, Direttore del DIEM

Saluti di apertura ore 10.00 – 10.40 | Mario Vento – Ingegneria Informatica@ UNISA: Un viaggio tra passato, presente e futuro

Mario Vento – Ingegneria Informatica@ UNISA: Un viaggio tra passato, presente e futuro ore 10.40 – 11.20 | Marco Bentivogli – Preparare il futuro: Università, competenze e rivoluzione digitale

Marco Bentivogli – Preparare il futuro: Università, competenze e rivoluzione digitale ore 11.20 – 12.00 | Bruno Frattasi – Architettura del sistema nazionale di sicurezza cibernetica nel contesto europeo

| Bruno Frattasi – Architettura del sistema nazionale di sicurezza cibernetica nel contesto europeo ore 12.00 – 12.10 | Conclusioni

| Conclusioni ore 12.10 – 13.30 | Nel foyer antistante l’Aula Magna sarà possibile visitare “Il Futuro in Mostra: esposizione dei laboratori e dei progetti del DIEM (AI, IoT, Cybersecurity, Robotica)”.

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