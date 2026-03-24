Morto Gaspare Russo, fu sindaco di Salerno e presidente della Regione

Si è spento a Salerno all’età di 98 anni Gaspare Russo, politico tra i protagonisti delle istituzioni campane dalla seconda metà degli anni Settanta. A darne notizia la famiglia, che lo ricorda come figura centrale della vita politica locale e regionale.

Esponente della Democrazia Cristiana, Russo iniziò la sua carriera politica alle elezioni comunali del 1960, quando fu eletto al Consiglio comunale di Salerno e nominato assessore al turismo e alle municipalizzate. Rieletto nel 1965 e nel 1970, il 19 ottobre 1970 fu proclamato sindaco di Salerno, succedendo ad Alfonso Menna, incarico che mantenne fino al 20 dicembre 1974.

Alle elezioni regionali del 1975 Russo fu eletto al Consiglio regionale della Campania, dove ricoprì l’incarico di capogruppo Dc. L’anno successivo divenne presidente della Regione, carica mantenuta dal 1976 al 1979. Sedette nel consiglio regionale fino al 1990, anno in cui si ritirò dalla vita politica attiva, lasciando un’impronta duratura nella storia politica della Campania.

Le esequie si terranno martedì 24 marzo 2026 alle ore 11.30 nella Chiesa dei Salesiani in via F. La Francesca a Salerno.

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