Chi fermerà la musica? La pioggia non c’è riuscita con i Pooh in Piazza della Libertà

La pioggia non ha fermato la musica. Grande successo per il Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno. La prima volta nella nuova meravigliosa piazza sul mare è stata magnifica. Decine di migliaia di persone hanno trascorso una serata indimenticabile in compagnia dei POOH e dei loro straordinari successi musicali.

Lo spettacolo, organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, era stato introdotto dal dj set dei conduttori Pippo Pelo ed Adriana Petro con PIKA DJ. A mezzanotte il brindisi augurale con il Sindaco Vincenzo Napoli, amministratori e consiglieri comunali.

Perfetta l’organizzazione in ogni dettaglio: sicurezza ed ordine pubblico, assistenza disabili e servizi sanitari, mobilità con servizio navette e metro, viabilità e parcheggi, pulizia in totale sinergia tra Comune di Salerno, Forze dell’Ordine, Associazioni, Società di sicurezza ai quali il Sindaco Vincenzo Napoli rivolge un ringraziamento per lo straordinario servizio reso alla città di Salerno .

“Salerno ha vinto. Ha vinto chi lavora ed ama Salerno. Piazza della Libertà – dichiara il Sindaco Vincenzo Napoli – è meravigliosa. Abbiamo dimostrato che possiamo organizzare grandissimi eventi in totale sicurezza e serenità concedendoci ore di sana allegria per tutti. Perfetta l’organizzazione e la gestione. Eccellente la collaborazione di concittadini, turisti e visitatori che hanno rispettato rigorosamente tutte le necessarie indicazioni di ordine pubblico e sicurezza. Questa serata storica completa la visione di Vincenzo De Luca che ha concepito e tenacemente portato avanti il risanamento urbanistico e la riqualificazione economica e sociale di un’area prima degradata ed abbandonata a fenomeni criminali. Dopo le grandi emozioni di questa notte guardiamo con entusiasmo e fiducia al futuro per rendere sempre più bella ed accogliente la nostra amata Salerno”.

Fino al 21 gennaio la magia delle feste continua a Salerno con le spettacolari Luci d’Artista che resteranno accese per ancora tre settimane. Una bella occasione per visitare la città e dedicarsi allo shopping ed ai piaceri dell’arte e dell’enogastronomia.