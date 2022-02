Centro di Educazione ambientale dei Picentini, presentazione sabato 19 a Giffoni.

Sabato 19 febbraio, a partire dalle ore 10.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, verrà presentato il Centro di Educazione Ambientale (CEA) dei Monti Picentini.

La strategia del CEA per i prossimi tre anni, nasce dall’impegno ventennale profuso dall’Associazione South Land in tema di preservazione e conservazione dell’ambiente e di protezione civile, soccorso montano e antincendio boschivo, a cui si è aggiunta più recentemente l’azione “Edu@ction Valley” con la Direzione Didattica “Don Milani” di Giffoni Valle Piana.

Obiettivo del CEA è quello di contribuire alla costruzione di un modello di valori da porre alla base della costituenda società sostenibile, così come previsto da Agenda 2030 “Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”. Nello specifico il progetto prevede il supporto nel processo di sviluppo educativo integrato con le scuole territoriali, nonché attività di sviluppo, formazione, diffusione e promozione della cultura della sostenibilità attraverso la promozione dei goals dell’Agenda 2030 presso la società civile. Gli ambiti di azione del CEA sono la scuola, con @SchoolNature, e la cittadinanza, con @CityNature e @NatureInformation.

Per i saluti Istituzionali saranno presenti Alfredo Cicatelli, Presidente della Comunità Montana dei Monti Picentini, Fabio Guerriero, Presidente Parco Regionale dei Monti Picentini, Martino D’Onofrio, Consigliere Provinciale, On. Anna Bilotti, Camera dei Deputati, Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana, On. Franco Picarone, Consigliere regionale – Presidente Commissione Bilancio.

A seguire interverranno Cosimo Vasso, Presidente South Land, Ciro Romano, Responsabile Rete Infea Regione Campania, Daniela Ruffolo, Dirigente Scolastico Don Milani – edu@ction Valley, Antonietta Cammarota, Direttore CEA Monti Picentini.

In occasione della presentazione la Comunità Montana e l’Associazione South Land firmeranno la convenzione per l’affidamento del CEA Monti Picentini.

Per informazioni e contatti:

Mail CEA: cea.picentini@gmail.com, pec: ceapicentini@lamiapec.it

South Land : presidenza.southland@gmail.com , pec: southland@pec.it

Facebook: South Land CEA Instagram: southland_cea

Tel. 089 98 45 297