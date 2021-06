Centrale del Latte, inaugurazione nuovo punto vendita a Torrione mercoledì 23.

Entra a far parte della famiglia della Centrale del Latte di Salerno anche il “Panificio Milone”, sito in Via Pietro del Pezzo n. 4 a Torrione, Salerno. Nono punto vendita a marchio a riprova della formula vincente di franchising “leggero” che da diversi anni l’azienda porta avanti.

Una piccola Centrale del Latte per far conoscere direttamente sotto casa le innumerevoli iniziative messe in campo, con informazioni mirate e sconti dedicati.

Un punto di riferimento per i consumatori dove trovare tutta la gamma dei 150 prodotti a marchio Centrale del Latte di Salerno, un’ampia vetrina per consolidare il rapporto capillare con gli esercenti ed i consumatori iniziato nel lontano 1928 e che continuamente si rinnova all’insegna dei sapori e della qualità.

L’inaugurazione è aperta a tutti e si terrà Mercoledì 23 Giugno alle ore 11,00, alla presenza di Diego De Martino, Coordinatore Generale BU Centro Sud – Centrale del Latte d’Italia, Carmine Milone, titolare del punto vendita, ed i suoi collaboratori, con brindisi e taglio della torta.