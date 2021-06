I Salotti letterari di ..incostieraamalfitana.it con Angela Torri e Federico Fabbri ad Atrani mercoledì 23. Poesie Metropolitane premia i poeti delle “panchine della libertà”

Nuovo appuntamento con i Salotti letterari della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo mercoledì 21 giugno, ore 19.45, ad Atrani in Piazza Umberto I: protagonisti Angela Torri con “Ricciaspersa” (Letteratura Alternativa), e Federico Fabbri con “Nessun nesso” (Les Flaneurs). In collaborazione con il Comune e il Forum dei Giovani di Atrani, i libri concorrono all’assegnazione del Premio costadamalfilibri.

“Ricciaspersa” di Angela Torri è un nomignolo che disegna i tratti e la personalità dell’autrice. Ma è anche un’antologia di brevi scritti in cui con grazia, leggerezza e profondità si mettono a fuoco pensieri e sentimenti in una raccolta di brevi racconti da cui emergono le peregrinazioni di un animo inquieto. La voglia di raccontare e raccontarsi si fa urgente, sempre in bilico sul confine tra pubblico e privato.

Un braccio che spunta dalla terra come un fiore appassito sconvolge la quiete di una cittadina di provincia, proprio nel giorno in cui il commissario Santo Fabbri è a casa per la grande festa di compleanno di sua figlia. Ed è soltanto l’inizio di un disegno criminale imperscrutabile che sacrificherà giovani vite innocenti, agiterà l’opinione pubblica e toglierà il sonno al commissario e ai suoi agenti, mettendo in crisi perfino il cinico ispettore Tegon, conosciuto per l’insofferenza alle regole e le infallibili doti investigative. In una corsa disperata contro il tempo ma bloccati in un loop fatto di nuovi cadaveri, indizi insignificanti e false piste, Fabbri e Tegon in “Nessun nesso” di Federico Fabbri si troveranno a giocare una partita sanguinosa in cui lo sfuggente serial killer si divertirà a manipolarli fino a condurli alla rivelazione finale.

Con gli autori si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

La XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo ospita il Contest poetico “Libero di Essere”, organizzato dall’associazione Poesie Metropolitane. Nel corso della serata di Atrani saranno premiati i vincitori: Salvatore Nardi di Rimini, chiare origini napoletane, con “’E passe stanche”, e Cesario Cesaro di Caserta con “Nuvole”. I loro versi, ispirati al tema del festival “difendere la mia libertà…e anche la tua!”, sono riportati sulle “panchine poetiche della libertà” fronte mare del borgo costiero disegnate dagli artisti Claudio Papa e Luigi Mennella.

