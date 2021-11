Caso di positività covid in squadra, rinviata la partita della Todis Salerno Basket 92.

La partita tra Todis Salerno ’92 e Ferraro Group Ariano Irpino, inizialmente programmata per sabato 6 novembre alle 19:30 al PalaSilvestri, è stata rinviata a data da destinarsi. La Fip ha ratificato la decisione con il placet del sodalizio irpino, a causa dell’insorgere di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra della Todis Salerno ’92. Il club di patron Angela Somma ha immediatamente attivato le procedure del caso previste dal protocollo federale.

Intanto la Fip ha comunicato che il campionato U19 femminile, al quale parteciperà anche la Todis Salerno ’92, prenderà il via il 24 novembre. Il torneo vedrà nove partecipanti in lizza. Le prime quattro classificate accederanno alla finale regionale per l’ammissione alle fasi interregionali/nazionali. Novità open day: le quattro partite della prima giornata si disputeranno su due giorni al PalaVesuvio di Napoli. Le perdenti della prima giornata disputeranno la prima giornata di ritorno in casa.