Carnevale Maiori, sfilata rinviata per il maltempo

Il maltempo condiziona la programmazione del Gran Carnevale Maiorese il cui esordio slitterà a martedì 17 febbraio. Per effetto della nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale e dell’impossibilità di utilizzo della struttura portuale a causa della mareggiata in atto lungo il litorale della Costiera, si è deciso di annullare la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di parata in programma domani 15 febbraio. Questa data sarà recuperata il prossimo 1° marzo.

L’esordio della straordinaria cornice di musiche, suoni, colori e con essa la spettacolare animazione delle opere realizzate dai maestri carpaestai di Maiori, è così rimandata al 17 febbraio, giorno di “martedì grasso”. La sfilata partirà dal Lungomare e si concluderà presso l’anfiteatro del porto turistico, mentre il gran finale è fissato per il 01 marzo con la giornata conclusiva della 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese ispirato ai Sogni. In mezzo la seconda giornata, quella del 22 febbraio che si terrà regolarmente con i carri allegorici che stazioneranno in Via Nuova Chiunzi già dalle 11.30 quando è previsto un inizio anticipato della festa.

Maiori avrebbe dovuto celebrare proprio domani il trionfo dell’amore con un videomapping entrando così nel vivo della kermesse carnevalesca. Ma il maltempo di questi giorni e le avverse previsioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere il programma della manifestazione. E così con l’annullamento della prima sfilata slitterà al prossimo weekend il doppio appuntamento del videomapping: il primo dedicato agli innamorati nel giorno di San Valentino che avrebbe dovuto trasformare il cuore pulsante della città in teatro della passione, l’altro dedicato proprio al Carnevale.

Dal titolo «Il Battito del Carnevale: Mapping d’Amour…luci e maschere nel cuore della città» sarà proposto in due date: 21 e 22 febbraio.

Per questa 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese saranno cinque in tutto le opere di cartapesta in concorso. Si va dall’Alchimista della Fantasia dell’associazione «Rio», alla fiaba della Disney «Wish» dell’associazione «I Monelli», passando poi «Il gioco dei sogni», costruzione allegorica de «Gli Invisibili» attraverso cui si intende trasportare grandi e piccini nella magia del gioco capace di generare illusione o speranza. Infine il viaggio nell’Estremo Oriente immaginato da «I Nuovi Pazzi» per raccontare la tradizione delle lanterne, e nel verde infinito dell’Amazzonia, dove il respiro del mondo si fa voce, immaginato dall’associazione «A.D.S.» attraverso il carro «Cercasi Sogni».

Due, anche gli spettacoli pirotecnici che accompagneranno le sfilate dei carri allegorici nelle giornate del 22 febbraio e del 1° marzo sul Lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana. L’orario prestabilito sarà quello delle ore 18, quando al passaggio delle opere in cartapesta lo specchio di mare che bagna Maiori si illuminerà con le policromie prodotte dai giochi di polvere pirica.

Invariato il resto del programma a cominciare dall’evento per i più piccoli (16 febbraio) dal titolo «Le mascherine» a cura dell’Associazione Dancing in the Moonlight con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna.

Sabato 21 febbraio si inizia con «Maiori porte aperte», un urban trekking escursionistico, ricreativo e musical-folkloristico a cura del Forum dei giovani ed Hiking The Amalfi Coast (ore 9) per poi proseguire presso il Palazzo Mezzacapo (ore 17.30) con «Se lo sai Rispondi – il sogno è…fantasia» a cura dell’associazione Papersera. Alle 21.30 imperdibile serata dance dal titolo «Voglio tornare negli anni 90» il più grande live show nazionale dedicato agli anni ‘90. L’evento, completamente gratuito e in programma presso il porto turistico, coinvolgerà il pubblico con DJ, vocalist, ballerine e mascotte, che animano la serata con energia contagiosa.

