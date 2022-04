Cammarota: aprire la Curva Nord alla gente di Salerno.

“Ho chiesto al Sindaco di invitare il Questore a consentire per le prossime partite in casa della Salernitana l’apertura della curva nord alla gente di Salerno”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza avv. Antonio Cammarota, il quale precisa che “la commissione si è occupata in queste settimane della riduzione degli spazi dello Stadio Arechi e ha accertato che la capienza ad oggi della curva Nord è di tremila posti circa, nonostante i settemila possibili, in quanto ci sono quattro tornelli che corrispondono a settecentocinquanta passaggi ciascuno”.

“Per motivi di sicurezza il Questore ha ritenuto di concedere l’intera curva nord alle tifoserie ospiti lasciando vuoti metà della curva inferiore e il più grande anello superiore”, continua Cammarota, “tuttavia le prossime partite, e in particolare gli spareggi con Venezia e Cagliari, sono decisive ed è importante che lo Stadio sia l’uomo in più che tutti attribuiscono”.

“E’ possibile e logico”, insiste Cammarota, “perché ci sono partite obiettivamente non pericolose, tanto che l’osservatorio sulla violenza negli stadi non ne segnala, con tifoserie non ostili o non numerose, appunto come quelle con il Venezia e il Cagliari, per cui può assegnarsi metà del settore inferiore e consentire ai salernitani almeno 2000 posti in più senza adiacenze pericolose, come avviene in quasi tutti gli stadi di Italia, come è avvenuto a Cagliari e a Venezia per i tifosi granata”.

“Sarebbe anche un segnale importante dal punto di vista sociale”, conclude Cammarota, “essendo il settore riservato a prezzi popolari e quindi accessibili anche ai meno abbienti”