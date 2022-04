Rifiuti della Tunisia a Persano. L’associazione Radici accanto ai sindaci e alle popolazioni di Serre e degli Alburni.

Sono giunti a Persano i primi tir contenenti le tonnellate di rifiuti che dallo scorso febbraio erano bloccati al porto di Salerno. In totale saranno 123 i container provenienti dalla Tunisia, che verranno trasferiti in tre viaggi, per un totale di 6390 tonnellate di rifiuti.

È, intanto, in corso il presidio pacifico del Coordinamento Ambiente Salute e Territorio della Piana del Sele, con la partecipazione dei sindaci di Serre, di Eboli, di Battipaglia e di Altavilla Silentina.

A riguardo interviene il presidente dell’Associazione Radici Carmine Cocozza per rinnovare la propria solidarietà e vicinanza ai sindaci e alle popolazioni di Serre e degli Alburni: “Ribadiamo, ancora una volta, la nostra contrarietà, i nostri sono territori di grande pregio dal punto di vista geologico, naturale e culturale, come si fa a disporre il trasferimento di tonnellate e tonnellate di rifiuti?

Come associazione, – conclude in presidente -, quotidianamente impegnata nella battaglia a difesa dell’ambiente, siamo al fianco dei sindaci, dei cittadini di Serre e dell’intero territorio degli Alburni”.